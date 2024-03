‘La grande bellezza’ di coltivare i nuovi talenti del cinema italiano

Riceviamo e pubblichiamo.

Io ero uno studente napoletano di giurisprudenza senza alcun aggancio nel cinema che non fosse la mia passione per il cinema stesso.

Dieci anni dopo la straordinaria emozione dell’Oscar per ‘La grande bellezza’, il produttore Nicola Giuliano, Direttore del Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, racconta ai suoi allievi le emozioni di quel successo e il suo percorso professionale di successo che proprio quest’anno ha compiuto trent’anni dalla fondazione della Indigo film nel 1994.

L’occasione è uno dei tanti incontri che ha tenuto negli ultimi nove anni negli studi di produzione del Master in Cinema e Televisione dell’Università Suor Orsola Benincasa che dirige sin dalla sua fondazione nel 2015 e all’interno del quale coordina il lavoro di scrittura di nuovi soggetti per lungometraggi cinematografici.

Un incontro un po’ più particolare ed emozionante degli altri perché avvenuto proprio nei giorni del decennale di quella straordinaria notte sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles insieme con Toni Servillo e Paolo Sorrentino.

Racconta Giuliano:

Uno dei ricordi più belli è stato il lungo viaggio in aereo fatto con Paolo Sorrentino nel quale abbiamo ripercorso il nostro lungo viaggio professionale iniziato nel 2001 con ‘L’uomo in più’, il film che ha segnato l’esordio alla regia di Sorrentino.

Quelle esperienze professionali di successo oggi sono il punto di partenza delle sue lezioni universitarie.

Evidenzia Giuliano:

E debbo dire che per i giovani oggi ci sono anche più opportunità di coltivare i propri sogni perché la rivoluzione digitale ha ulteriormente ‘democratizzato’ l’accesso al mondo cinematografico premiando ulteriormente il talento che ovviamente deve essere ben allevato, allenato e indirizzato proprio nei contesti formativi giusto come è quello accademico.

Il talento degli allievi del Master in Cinema e Televisione del Suor Orsola Nicola Giuliano lo coltiva e lo allena soprattutto con una formazione molto attiva ‘on the job’.

Sotto la sua guida e con la supervisione dello sceneggiatore Andrea Garello, uno che ha scritto per Gabriele Muccino, Giovanni Veronesi, Gabriele Salvatores e Sydney Sibilia, gli allievi sono annualmente impegnati nella scrittura di cortometraggi cinematografici che vengono poi realmente girati dai giovani apprendisti registi, sceneggiatori e montatori del Master.

Il Suor Orsola, all’interno della sua Torre della Comunicazione, produce, infatti, ogni anno almeno cinque lavori tra cortometraggi e puntate zero di format televisivi originali.

Questi ultimi nascono sotto la guida di Massimo Cinque, storico autore Rai oggi in forza a ‘Domenica In’, Federica Baruffaldi, affermata producer televisiva, Quattro Hotel’ proveniente da società importanti come Magnolia e Banijay, e Franco Bianca, regista televisivo di lungo corso, ‘L’isola dei famosi’, ‘Pechino Express’, che lavora con gli allievi nello studio televisivo professionale del Master.

Il coordinatore scientifico Arturo Lando sottolinea:

Fare per imparare è il ‘marchio di fabbrica’ del nostro Master.

Un percorso virtuoso la cui efficacia è testimoniata dall’alta percentuale di placement dei nostri allievi tra cui spiccano, solo per citare alcune delle ultime esperienze, nomi già ‘illustri’ che hanno lavorato in questi anni sui set di alcuni tra i film di maggiore successo, da ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino a ‘Nostalgia’ di Mario Martone, o sui set delle grandi fiction Rai come ‘L’amica geniale’.