‘La giornata perfetta’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma l’8 febbraio

In scena al Teatro di Documenti di Roma domenica 8 febbraio alle ore 16:00 ‘La giornata perfetta’, testo, regia, scene, costumi, interpretazione di Piera Fumarola.

Per tutti ci sono giorni no e giorni sì: neri o rosa, un’altalena di emozioni da dimenticare o ricordare. Poi c’è la routine, giorni che si susseguono uno dietro l’altro privi di vivacità. Per il clown Prilla le giornate, al contrario, sono tutte uniche e indimenticabili, anche quando gli imprevisti capovolgono il quadro e tutto va storto.

Prilla vive le sue emozioni come in un cartone animato dove tutto è magico, perfino i sogni si trasformano sulla sua pelle. Fa le cose a modo suo, affinché la sua giornata, per quanto assurda, sia una fantastica giornata perfetta.

Piera Fumarola, artista poliedrica nata a Martina Franca (TA) e formatasi a Roma all’Accademia Pietro Sharoff, dopo aver frequentato un laboratorio di clown con Gaston Troiano, scrittura creativa con Dacia Maraini e doppiaggio con Giorgio Lopez, comincia a scrivere, dirigere ed interpretare le sue idee di comicità intesa nelle forme di teatro per grandi e piccoli.

Con Prilla abbraccia entrambe le categorie e vive le avventure più disparate, comiche e interattive, surreali e tenere come un clown sa fare. Vedere per credere.

Costo biglietto: 10 euro, tessera 3 euro.

Gruppi e famiglie di 3 persone 25€.

Gruppi e famiglie di 4 persone 30€.