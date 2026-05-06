La Giornata dell’Europa illumina Roma

Migliaia di giovani con Metsola al Campidoglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Migliaia di giovani sono attesi per ‘Luci d’Europa‘, l’evento in programma venerdì 8 maggio a partire dalle ore 18:30 in piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza della Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Ci saranno, inoltre, gli interventi istituzionali del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, delle Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna e del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il programma artistico prenderà il via con il Coro Vivona, che eseguirà l’Inno alla Gioia e l‘Inno di Mameli.

La conduzione sarà affidata a Vittorio Pettinato e Aurora Ramazzotti, nella prima parte, e al giornalista RAI Alberto Matano, nella seconda.

In programma anche le performance della cantautrice Francesca Michielin e del compositore Nicola Piovani, mentre il nuotatore Manuel Bortuzzo porterà una sua testimonianza.

Sul palco si esibirà il Maestro Andrea Bocelli, che per l’occasione ha voluto con sé una rappresentanza di giovani talenti del programma globale ABF Voices, promosso dalla Andrea Bocelli Foundation per offrire opportunità e dare voce a persone e comunità in contesti vulnerabili e di conflitto.

Nel corso della serata, spazio anche a contributi e proposte di giovani sul futuro dell’Europa, con la partecipazione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Giovani, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e di Erasmus Student Network.

La Presidente Metsola ha dichiarato:

Non vedo l’ora di unirmi a migliaia di giovani a Roma per ‘Luci d’Europa’ e di ascoltare le loro idee, le loro speranze e la loro visione per il futuro dell’Europa. La nostra Europa ha trasformato i Paesi e aperto orizzonti che una generazione fa potevano sembrare impossibili da raggiungere. La storia dell’Europa è ancora da scrivere, e spetta a noi avere la fiducia e il coraggio di darle forma. Perché l’Europa rimane la più grande delle opportunità.

L’evento, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, rientra nel calendario delle celebrazioni della Giornata dell’Europa a Roma.

L’ingresso è su invito e rivolto a una platea di giovani.