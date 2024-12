La Gastroenterologia dell’AOU Pisana sarà Centro di riferimento

Giani e Bezzini: ‘Eccellenza italiana, non solo toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana riconosce l’unità operativa complessa di Gastroenterologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana come Centro di riferimento regionale di Alta specializzazione per lo Studio dei disturbi funzionali e motori dell’apparato digerente.

Secondo quanto si legge nella relativa delibera della Giunta regionale, approvata su proposta dell’Assessore al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, la UOC di Gastroenterologia

rappresenta un punto di riferimento per l’intera Toscana, e per molte altre Regioni italiane, con frequenti richieste di consulenze e di prese in carico di pazienti difficili.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’Assessore regionale Bezzini, che sottolineano anche come essa sia l’unica sede riconosciuta in Italia dalla AIGO per lo svolgimento di periodi di approfondimento e di pratica clinica nel campo della Fisiopatologia digestiva per medici che provengono dall’Italia e anche dall’estero, affermano: