‘La fortuna di amare’, il nuovo disco di Giuseppe de Candia

Disponibile dal 28 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Chi ha detto che l’amore si trova solo in un’altra persona?

Questa è la domanda che si pone Giuseppe de Candia, giovane cantautore pugliese:

Posso amare la vita, la mia famiglia, la mia passione, il mio futuro e il mio presente. Voglio raccontare la fortuna di provare questo amore.

Così nasce ‘La fortuna di amare’, un nuovo album di inediti, scritti dallo stesso de Candia e prodotti da Filadelfo Castro, in collaborazione con alcuni talentuosi musicisti: Jacopo Carlini, Matteo Carlini, Enzo Messina ed Edoardo Papagni.

Un tema ricorrente per de Candia, quello dell’amore in tutte le sue forme, che ha contraddistinto anche il suo debutto nel mondo del cinema indipendente, con la produzione del cortometraggio ‘Scrivimi per sbaglio’.

Dopo la sperimentazione nel cinema, de Candia torna al microfono per raccontare di nuovo l’amore senza banalità. Dall’importanza di amarsi all’affetto per un genitore, dalla cura delle amicizie sincere fino alla dedizione per il proprio percorso di vita: ogni brano racconta una sfumatura di un sentimento complesso e profondo. Un viaggio in cui chiunque può rivedere una parte di sé.

Il disco è disponibile da oggi in tutti gli store digitali.