‘La Foresta’ al Teatro Area Nord

In scena dal 14 al 16 aprile a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo spettacolo ‘La Foresta’, finalista premio inbox 2021, in scena al TAN dal 14 al 16 aprile, è nato dall’incontro delle compagnie I Pesci e Ortika.

La foresta è il luogo della libertà che permette di sfuggire ai ritmi e alle responsabilità della vita. Due ragazzi si allontanano insieme da una festa e si addentrano nella foresta alla ricerca della dose perfetta, della botta definitiva.

La foresta – antitesi del ‘centro’ dove la vita è scandita e si esaurisce nel lavoro – rispecchia il vuoto selvaggio di due esistenze intersecate dal caso.

Cosa cercano? Fin dove possono spingersi oltre la solitudine impietosa della provincia, della loro stessa marginalità?

Loro sono la Festa, disperata dipendenza dalla vita, dalla sostanza – amore puro, da un presente assoluto. Un lucido delirio di coscienza che parla di Dio, del disagio dello stare al mondo, di cosa dare alle fiamme, dell’importanza della qualità di ciò che ci trasfigura e ci porta all’estasi.

Cercano risposte luminose in un buio informe, come chi si allontana dalla luce per vedere le stelle, ricercatori di una verità spietata sulla propria condizione di esseri umani. Mettono le mani nella terra, entrano nella vita e nel dolore fino a trascendere estatici verso una dimensione di pura coscienza o di puro abbandono.

Racconta Mario De Masi, autore e regista della pièce:

La foresta è un luogo oscuro dove tutto prende vita e dove tutto va a morire. È il luogo dei ricordi, un ricordo adolescenziale. La morte per overdose di due ragazzi che conoscevo e che all’epoca avevano la mia età: 18 anni. È passato molto tempo da allora, quasi la metà della mia vita. Quei due ragazzi hanno continuato a vivere nella mente, a dialogare. Hanno rappresentato la morte della giovinezza e delle sue infinite speranze. La morte delle possibilità di un futuro e di una possibilità. Sono rimasti fermi nel ricordo. Tutto intorno è cambiato ed è invecchiato ma loro, per assurdo, sono rimasti per sempre giovani. Abbracciati su un prato. Come li trovarono, abbracciati nel vano tentativo di massaggiarsi il cuore e trovare un po’ di calore nel freddo autunno di una foresta oscura. Una foresta serena, lontano dalla solitudine delle città. Un luogo sacro dove tutto può succedere e dove sono seppelliti i ricordi di gioventù e le speranze ad essi legate.

‘La Foresta’ di I Pesci e Ortika con la complicità di l’Asilo

regia e drammaturgia: Mario De Masi

con Alice Conti e Fiorenzo Madonna

scrittura scenica: Alice Conti e Fiorenzo Madonna

aiuto regia Serena Lauro

disegno luci Alice Colla

foto di scena Ivana Fabbricino, Tommaso Vitiello

produzione I Pesci/ Ortika

durata 60 min

Orari:

venerdì ore 20:30 – sabato ore 19:00 – domenica ore 18:00

Biglietti e abbonamenti:

biglietto intero posto unico €15,00;

biglietto ridotto under 30 e over 65 €12,00

Mini abbonamento 3 spettacoli €36,00

Tutti gli abbonati hanno diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli fuori abbonamento

Il bar del TAN apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Il TAN offre, su prenotazione, un servizio navetta dal centro della città.

Info e prenotazioni biglietti e bus navetta Teatro Area Nord Via nuova dietro la vigna, 20

0815851096 – 0815514981

teatriassociatinapoli@gmail.com – www.teatriassociatinapoli.it