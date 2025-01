La Fondazione Sassi presenta il piano di rilancio

Riceviamo e pubblichiamo.

Questa mattina, nella sala conferenze della Fondazione Sassi, si è svolta la conferenza stampa di inizio anno, un momento cruciale per tracciare il futuro dell’ente e presentare le nuove linee programmatiche.

All’incontro erano presenti la Presidente Maria Giovanna Salerno, la Vicepresidente Sissi Ruggi e la neo Direttrice Patrizia Minardi.

L’occasione è stata scelta non solo per illustrare i progetti futuri, ma anche per celebrare il restauro funzionale della sala conferenze e annunciare l’intitolazione della stessa a Mario Salerno, fondatore della Fondazione Sassi.

La Presidente Maria Giovanna Salerno ha dichiarato:

Abbiamo scelto il 17 gennaio, una data simbolicamente rilevante. È bello e significativo per la famiglia di Mario Salerno che la Fondazione annunci la propria ripartenza in questo giorno in cui il suo Fondatore e primo Presidente avrebbe compiuto 85 anni.

Mario Salerno, che nel 1990 fondò questa istituzione con l’ambizione di trasformare Matera in un laboratorio di nuovi modelli di sviluppo per il Sud Italia e per il Sud del mondo.

Già allora intravide il destino straordinario di questa città, prima che fosse riconosciuta come patrimonio UNESCO e Capitale Europea della Cultura.

Matera è oggi il fulcro di scelte culturali, ambientali e urbane capaci di influenzare positivamente il nostro futuro collettivo.

Con l’intitolazione della sala conferenze a Mario Salerno, vogliamo rendere omaggio alla sua visione, inaugurando una nuova fase di sviluppo per la Fondazione.

Voglio oggi ringraziare la Dott.ssa Minardi per aver accettato, con entusiasmo e tenacia, l’invito da parte dei componenti del CdA a rilanciare le attività della Fondazione perché ritorni ad essere protagonista del panorama culturale, italiano ed internazionale, in continuità con l’opera svolta per più 20 anni da Mario Salerno.

Un incarico, quello di Direttrice della Fondazione Sassi, che Patrizia Minardi ha assunto a titolo gratuito.