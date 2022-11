La Fondazione ALIPH apre il suo primo ufficio regionale a Riyadh

ALIPH finanzia 16 nuovi progetti, inaugurando una nuova fase di crescita per l’organizzazione

Il Consiglio della Fondazione dell’International alliance for the protection of heritage in conflict areas, l’Alleanza Internazionale per la protezione del patrimonio nelle aree di conflitto, ALIPH, ha concluso la sua decima riunione lo scorso 27 ottobre a Riyadh.

L’incontro è stato ospitato dal Ministro della Cultura saudita e membro del Consiglio della Fondazione ALIPH, Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, che era rappresentato dal Vice Ministro della Cultura, Sua Eccellenza Hamed bin Mohammed Fayez, e guidato dal Presidente della Fondazione, Dr. Thomas S. Kaplan.

Il Consiglio ha approvato una serie di decisioni fondamentali per far progredire ulteriormente il lavoro della Fondazione per la protezione del patrimonio culturale nelle aree di conflitto e post-conflitto.

In base alle nuove decisioni adottate, ALIPH ha ampliato il proprio ambito di lavoro e ha esteso il proprio raggio d’azione. Pur continuando a fornire contributi fondamentali per la conservazione del patrimonio culturale, la Fondazione fungerà anche da operatore quando necessario.

Grazie all’impatto positivo del lavoro della Fondazione e dei suoi numerosi partner, il primo ufficio regionale aprirà a Riyadh all’inizio del 2023. L’Arabia Saudita si è offerta di ospitare e finanziare l’ufficio, consentendo alla Fondazione di aumentare il sostegno ai suoi progetti in Medio Oriente e di far crescere le sue partnership nella regione.

Ha commentato Sua Altezza il Principe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud:

La Fondazione ALIPH svolge un lavoro incredibilmente prezioso e importante per la conservazione e la riabilitazione del patrimonio culturale nelle zone di conflitto. Il Regno dell’Arabia Saudita è onorato e lieto di sostenere la Fondazione ALIPH nei suoi nobili sforzi finanziando l’istituzione di un ufficio regionale a Riyadh, una delle città in più rapida crescita al mondo, che consentirà alla Fondazione di rafforzare l’attenzione internazionale e regionale del suo lavoro.

Il Consiglio della Fondazione ha inoltre adottato 16 nuovi progetti sul patrimonio per un valore di quasi 8 milioni di dollari. Questo porta il numero totale di progetti sostenuti a quasi 180 in oltre 30 Paesi da quando ALIPH è diventata operativa nel 2018.

Durante la seconda Conferenza dei donatori di ALIPH, tenutasi al Museo Louvre di Parigi lo scorso 31 gennaio, sono stati stanziati oltre 90 milioni di dollari da donatori pubblici e privati, con l’Arabia Saudita e la Francia come donatori più significativi, con 30 milioni di dollari ciascuno, gli Emirati Arabi Uniti, con 20 milioni di dollari, oltre che da Marocco, Lussemburgo, Cina, Kuwait, Monaco e Oman.

Ha dichiarato il dott. Thomas S. Kaplan:

In soli quattro anni, ALIPH si è affermata come attore centrale in quello che purtroppo è diventato un settore in crescita. Con i lavori del Consiglio di amministrazione di oggi, ALIPH ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria agilità con l’approvazione di 16 nuovi progetti da finanziare, per un totale di circa 8 milioni di dollari – la maggior parte dei quali sono misure di emergenza per proteggere il patrimonio culturale nelle aree di conflitto. Inoltre, la decisione di creare un ufficio ALIPH a Riyadh rafforzerà la capacità di risposta della Fondazione e la sua abilità di agire come operatore quando e dove necessario.

Prima della riunione del Consiglio della Fondazione, il 26 ottobre, si è tenuto un workshop con esperti internazionali sulla protezione del patrimonio, ospitato dalla Commissione per il Patrimonio dell’Arabia Saudita, che ha segnato il primo evento di questo tipo per ALIPH.