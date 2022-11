‘La finta ammalata’ all’EcoTeatro

Riceviamo e pubblichiamo.

Dall’11 al 12 novembre, ore 20:45, e il 13 novembre, ore 16:00, presso l’EcoTeatro di Milano andrà in scena lo spettacolo ‘La finta ammalata’ di Carlo Goldoni.

Una divertente “commedia dell’arte” interpretata da Franco Oppini e da una nutrita compagnia di attrici/attori che tra scene d’epoca e magnifici costumi danno vita a una serie di indimenticabili personaggi: la bella Rosaura, l’innamorato Lelio, il padre Pantalone, la serva Colombina…

Un capolavoro di Goldoni scritto a Venezia nel 1751 in occasione del Carnevale e da allora rappresentato sino ai giorni nostri ottenendo grandissimo successo.

Adattamento e Regia Giorgio Caprile

Con: Miriam Mesturino, Franco Oppini, Roberto D’Alessandro, Giorgio Caprile, Luca Negroni, Giorgio Guerra e Riccardo Feola e con Ada Alberti nel ruolo di Agatina.

Note di regia

Questa farsa è stata prevalentemente rappresentata in versione operistica. Credo che una tale opera, dove il mondo della medicina è oggetto di satira e viene rappresentato con poca fiducia, evidenziando l’approssimazione con cui i presunti luminari arrivano a diagnosi e terapie, debba avere il suo spazio nei luoghi per cui è stata scritta e cioè nei teatri di prosa.

Ne proponiamo un allestimento fedele all’epoca goldoniana nei costumi come nel linguaggio: il mio adattamento rispetta l’originale, rendendolo, in alcuni punti, più fruibile per il pubblico di oggi e riducendo i tre atti in due.

Mi ha particolarmente attratto di questo testo l’occasione di reinterpretare, sempre nell’ottica di una fedeltà creativa, diversi elementi legati alla Commedia dell’arte: da Pantalone con la sua inconfondibile parlata veneta e la sua comicità ai due medici dottor Buonatesta, “avido e approfittatore” e dottor Merlino, “ignorante e accondiscendente”, dal sordo “speziale” Agapito alla simpatica serva Colombina che si colora di toni siciliani e diventa Agatina.

Tutti coordinati dal maestro dell’arte Luca Negroni. Non mancano però i personaggi legati alla Commedia di carattere quali Rosaura: “la finta ammalata”, il “bello e buono” dottor degli Onesti e “l’amica confidente” Beatrice.

Giorgio Caprile