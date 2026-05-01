‘La fine del mese’ a Henna – Teatro e Arte

In scena il 2 e 3 maggio a Santa Maria Capua Vetere (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Nuovo appuntamento teatrale con ‘La fine del mese’, la commedia contemporanea scritta da Mario Autore e Vittorio Passaro, in scena sabato 2 maggio alle ore 20:00 e domenica 3 maggio alle ore 19:00 presso Henna – Teatro e Arte.

Il pubblico di Santa Maria Capua Vetere (CE) ritrova Mario Autore, artista poliedrico già apprezzato per il ruolo di Eduardo De Filippo nel film di Sergio Rubini e nominato ai Nastri d’Argento, qui impegnato nella veste di autore, interprete e regista.

Lo spettacolo, prodotto da Piccola Città Teatro, arriva in scena con un cast corale di giovani talenti della scena campana.

Lo spettacolo nasce da un’analisi lucida e irresistibilmente ironica sulla condizione dei trentenni di oggi: che cosa significa davvero cercare di arrivare alla fine del mese?

Come mantenere intatti i propri desideri di realizzazione? Come si difendono i propri sogni dall’assedio della precarietà?

In La fine del mese, la struttura classica della commedia degli equivoci si mescola a momenti di denuncia sociale di stampo brechtiano.

L’azione si svolge durante una festa in casa, evocata unicamente dalla parola degli attori e da pochi oggetti simbolici, in uno spazio vuoto che invita il pubblico a rispecchiarsi nelle vicende quotidiane dei protagonisti.

Lo spettacolo è un racconto teatrale dinamico e necessario, capace di far ridere e riflettere parlando di amore, ambizioni e di quella rincorsa verso un futuro che sembra sempre spostarsi un po’ più in là.

Di Mario Autore e Vittorio Passaro

Regia di Mario Autore

Con: Mario Autore, Francesca Romana Bergamo, Gaetano Franzese, Gianluca Cangiano, Vittorio Passaro, Federica Pirone, Isabella Rizzitello

Sabato 2 maggio ore 20:00

Domenica 3 maggio ore 19:00

Biglietto 15€, spettacolo fuori abbonamento

Presso Henna – Teatro e Arte, via Giovanni Amendola 16, Santa Maria Capua Vetere (CE).

Prenotazione obbligatoria ai numeri 327-0148209 / 347-9625074

oppure tramite mail info.hennateatroearte@gmail.com.

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