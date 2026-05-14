‘La filosofia dei napoletani’ alla Libreria Raffaello

La presentazione del libro di Sergio Zazzera è in programma il 15 maggio a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Ritorna in libreria Sergio Zazzera con il libro ‘La filosofia dei napoletani. Proverbi, filastrocche e personaggi caratteristici’, pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi.

La presentazione si terrà venerdì 15 maggio alle ore 18:00 presso Libreria Raffaello, via Kerbaker, 35, Napoli.

Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogherà con l’autore la giornalista e scrittrice Anna Di Corcia. Le letture saranno a cura della regista teatrale Ersilia Di Palo. Modererà la direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo.

I proverbi e le filastrocche, espressione autentica della cultura popolare, costituiscono uno strumento privilegiato per indagare le coincidenze e le divergenze tra la filosofia “colta” e quella “spicciola” del popolo napoletano.

Questo volume propone un percorso originale che mette in dialogo la saggezza quotidiana con i grandi temi della filosofia, confrontandola con le correnti che hanno tentato di offrire risposte sistematiche.

La rassegna si conclude con l’analisi di figure emblematiche – prima fra tutte Pulcinella – interpreti di una filosofia “allo stato brado”, collocati all’interno dei sistemi elaborati dal pensiero accademico. La filosofia dei napoletani è così un viaggio nel cuore della cultura napoletana, dove tradizione popolare e speculazione critica si incontrano e si illuminano a vicenda.

Sergio Zazzera, magistrato in pensione, giornalista con l’hobby delle “cose di Napoli e dintorni”, è autore di varie opere. Per i tipi della Giannini Editore ha pubblicato il numero 1 della collana Sorsi ‘La parlata napolitana. Istruzioni per l’uso’ e il numero 17 ‘Napoli. Istruzioni per l’uso’. Fa parte di 3C, Coordinamento dei Comunicatori della Cultura.