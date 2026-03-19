La Festa di primavera alla Peschiera della Reggia di Caserta raddoppia

Il 21 e 22 marzo musica, danza e un percorso galleggiante per giungere all’isolotto centrale

Riceviamo e pubblichiamo.

La Festa di primavera alla Peschiera della Reggia di Caserta si fa più grande: durerà due giorni e sarà possibile “camminare sull’acqua” per raggiungere l’isolotto centrale.

Sabato 21 e domenica 22 marzo, la Reggia di Caserta accoglie la primavera con due giornate intense e indimenticabili da trascorrere alla Peschiera grande, il bacino d’acqua realizzato dal Collecini nel 1762, su disegno di Vanvitelli, nel Bosco vecchio del Parco reale.

A conclusione dei complessi lavori di restauro e adeguamento delle architetture e della componente vegetale di questa area del Parco reale, l’Istituto del Ministero della Cultura, sito UNESCO, offre ai suoi pubblici spettacoli di musica e danza in occasione del solstizio di primavera.

Considerato l’interesse riscontrato per l’evento, il programma si arricchisce: sabato e domenica sarà possibile, grazie a un percorso galleggiante, passeggiare fino a uno dei luoghi più iconici del suo immenso specchio d’acqua: l’isolotto circolare posto al centro.

Ecco il dettaglio della due giorni:

Sabato 21 marzo, dalle 11:30 alle 13:30, è ‘Vie d’acqua, specchi del tempo’, progetto di musica e danza a cura di Eugenio Ottieri per Progetto Sonora impresa sociale, con i complessi musicali della Sonora Chamber Orchestra, il Marco Sannini jazz 4tet, e coreografie di Annamaria Di Maio, con le danzatrici e i danzatori di ARB Dance Company.

Sabato 21 marzo, dalle 14:30 alle 17:00, apre la passerella che consentirà di accedere all’isolotto centrale.

Domenica 22 marzo, dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00, nuova apertura della passatoia galleggiante.

L’accesso alla piattaforma galleggiante sarà organizzato in gruppi di 10 persone con partenza ogni mezz’ora, previa prenotazione sul posto e sottoscrizione di liberatoria.

Per partecipare, è obbligatorio indossare abbigliamento comodo e scarpe antiscivolo. È vietato l’ingresso ai minori di 14 anni.

Non è consentito portare con sé borse e oggetti ingombranti. È sconsigliato l’accesso a chi soffre di disturbi dell’equilibrio e di difficoltà nel deambulare.

Si precisa che in caso di pioggia, di avverse condizioni meteo o di percorso bagnato l’evento sarà annullato. È necessario avere con sé un documento di identità.

Per cause di forza maggiore, l’Istituto si riserva di interdire o modificare le condizioni di accesso.

La passerella è sponsorizzata da Ream srl.

La Festa di primavera rientra nell’ambito delle attività del Piano di Valorizzazione del Museo ed è aperta a tutto il pubblico munito di biglietto e/o abbonamento.

L’iniziativa è sostenuta da Regione Campania e Scabec – Società Campana Beni Culturali con fondi campania>artecard.