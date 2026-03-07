‘La Fenice’ al Teatro di Documenti

In scena a Roma l’8 marzo
‘La Fenice’, una produzione firmata da Amici della Danza & SynergyLab andrà in scena il prossimo 8 marzo alle 18:00 c/o lo storico Teatro di Documenti, via Nicola Zabaglia, 42, Roma.
L’evento vede come protagonista il virtuosismo attoriale di Maria Sofia Palmieri, che si misurerà con testi di grande intensità, tra cui il celebre ‘Lo stupro’ di Franca Rame e ‘Una specie di Alaska’, oltre ad altri monologhi d’impatto.
Sul palco, ad affiancare Maria Sofia Palmieri, un cast composto da Andrea Casanova Moroni e Denise Agostini.
La serata propone un dialogo unico tra recitazione e movimento coreutico, con le coreografie di Alessia Di Castro e Matteo Pastore, curatori anche della regia coreografica per Amici della Danza Academy.
Dettagli dell’opera:
Regia attoriale: Alice Bellantoni
Adattamento teatrale: Massimo Crescimbene
Aiuto regia: Marco Testaiuti