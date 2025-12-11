La Federico II sulle dichiarazioni del dottor Calenda

Comunicazione dell’Ateneo

Riceviamo e pubblichiamo.

In merito alle dichiarazioni rilasciate dal dottor Calenda alla stampa, l’Ateneo precisa che non è mai pervenuta agli organi centrali alcuna richiesta per ospitare nelle nostre aule un incontro del ciclo ‘Calenda on Campus’.

L’Università si caratterizza da sempre per il suo approccio pluralista e per la disponibilità a ospitare dibattiti e confronti sui più svariati temi, mettendo a disposizione le proprie aule come spazio di dialogo aperto, nel rispetto della dignità di ciascuno.

Si ribadisce che, dell’iniziativa riportata oggi dagli organi di stampa, l’Ateneo ha appreso l’esistenza – della sua ipotetica programmazione e della sua ipotetica cancellazione – esclusivamente attraverso gli organi di informazione.

Non rientra nelle prassi del nostro Ateneo organizzare eventi per poi annullarli.