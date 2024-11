Il migliore risultato in assoluto tra le italiane nella classifica Global Ranking of Academic Subjects 2024

La Federico II è terza al mondo per Farmacia e Scienze Farmaceutiche nella classifica GRAS – Global Ranking of Academic Subjects 2024, elaborata dalla Shanghai Ranking. Il migliore risultato in assoluto tra le italiane.

E nella top 50 l’Ateneo federiciano si aggiudica anche altri due importanti piazzamenti: al 26° posto c’è Ingegneria Aerospaziale e al 36° Scienze Agrarie.

Tre Academic Subjects che hanno guadagnato posizioni rispetto alla classifica 2023. Ingegneria Aerospaziale era al 35° posto e al 40° Scienze Agrarie.

Il grande balzo però lo ha fatto registrare Farmacia e Scienze Farmaceutiche, che si posiziona al terzo posto al mondo nella sezione Scienze Mediche: nel 2023 si era classificato nel range 76 – 100.

Farmacia e Scienze farmaceutiche è terza davanti a prestigiose università quali il Kings college di Londra, l’Università di Cambridge e la Johns Hopkins University e dietro solo alla Harward University all’Università cinese Peking Union Medical College.

Il grosso contributo dato al successo della Federico II deriva dalle ricerche condotte presso il Dipartimento di Farmacia, da oggi diretto dal professore Angelo Antonio Izzo e negli ultimi sei anni dalla professoressa Angela Zampella, struttura che per ben due volte ha ottenuto il riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per le annualità 2018/2022 e 2023/2027, creando così le condizioni di un ecosistema di ricerca multidisciplinare nelle aree di chimica e biologica, puntando sull’integrazione dei saperi nel campo delle scienze del farmaco, dalla prime fasi di progettazione fino al completo sviluppo preclinico.

Afferma con orgoglio Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:

La classifica di Shangai premia ancora una volta la Federico II. Viene mantenuta la posizione globale dell’Ateneo, mentre la novità più importante la troviamo nelle classifiche per area dove l’Università napoletana si classistica addirittura al 3° posto nel mondo per l’ambito scientifico della Farmacia. Si tratta del posizionamento più alto di tutte le università italiane in qualunque disciplina. Fa un balzo in avanti nei top 50 anche l’Aereospazio, 26, e l’Agraria, 36. Questi risultati vengono da una politica di reclutamento di altissima qualità e di sostegno alle attività di ricerca in Ateneo. Avere questi ranking scientifici così alti significa anche poter erogare una didattica di grande qualità, con lezioni tenute da grandi esperti e ricercatori molto produttivi, quindi a beneficio dei nostri studenti.

Il GRAS ranking di Shanghai utilizza una serie di indicatori accademici oggettivi per misurare le prestazioni delle università mondiali nelle rispettive materie, coprendo 5 principali categorie di valutazione: World-Class Faculty, World-class output, High quality research, Research impact e International Collaboration papers.

Nel 2024 la Federico II è inserita tra le prime 100 università nella classifica accademica di Shanghai con ben otto materie.

Oltre a Farmacia e Scienze Farmaceutiche, Ingegneria Aerospaziale e Scienze Agrarie si sono ben posizionate anche Fisica, Ingegneria Civile e Scienze Veterinarie, tra il 51esimo e il 75esimo posto, seguite da Scienze Alimentari e Tecnologie e Ingegneria dei materiali tra il 76esimo e il 100esimo.

Nella classifica generale l’Ateneo federiciano mantiene la posizione conquistata nel 2023 che la vede tra il 201simo e il 300esimo posto al mondo.

Nel ranking 2024 sono state classificate più di 1.900 università su 5.000 appartenenti a 96 Paesi e prese in esame 55 materie suddivise nelle sezioni scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali.