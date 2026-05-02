La Federico II di Napoli presenta #benesseredigitale UniNA

Il progetto per un uso consapevole del digitale tra gli studenti attraverso l’app Lockbox e il rilascio di un Open Badge certificato

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 5 maggio, alle 12:00, presso l’Aula Magna Storica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40, sarà presentato #benesseredigitale UniNA, il progetto che promuove un uso consapevole degli strumenti digitali tra gli studenti.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati Lockbox, l’app progettata per migliorare concentrazione e qualità dello studio attraverso la disconnessione consapevole, e l’Open Badge ‘Benessere Digitale’, la certificazione digitale rilasciata tramite la piattaforma Bestr, che riconosce e valorizza competenze trasversali sempre più richieste anche nel mondo del lavoro.

Nel corso dellèevento interverranno, oltre al Rettore Matteo Lorito e alla Prorettrice Angela Zampella, Simone D’Amico e Giulia Violati, co-founder dellèapp Lock Box, che presenteranno nel dettaglio la visione e le funzionalità della piattaforma, e Rocco Capasso, Presidente Consiglio Studenti.

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Anna Trieste e si concluderà con l’intervento di Daniele Ciniglio, dedicato al tema del digital detox.

Programma

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