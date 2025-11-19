‘La fattoria degli animali’ al PACTA Salone

In scena a Milano dal 21 novembre al 4 dicembre
Apre al PACTA Salone a Milano la sezione della stagione ‘NewClassic’, dedicata ai grandi maestri, una importante coproduzione fra PACTA . dei Teatri e Teatro Alkaest: dopo il successo della stagione passata torna dal 21 novembre al 4 dicembre, ‘La fattoria degli animali’ da George Orwell per la regia di Giovanni Battista Storti, una favola distopica che fa riflettere su un diritto e su un principio spesso dato per scontato, la libertà di pensiero e di espressione sempre minacciata, anche nel proprio ambiente.
Apologo sul tradimento della rivoluzione, “favola” allegorica in cui la trasparenza dei riferimenti politici mai scade in didascalismo, ‘La fattoria degli animali’, 1944, è assurto a piccolo classico della letteratura del ‘900. Con pessimismo profetico, Orwell sembra spiare, assieme agli animali traditi e umiliati, il banchetto sguaiato e rissoso cui s’abbandonano i vecchi e i nuovi padroni.
In scena alcuni leggii disseminati sul palco, un’impalcatura centrale con una serie di altoparlanti e tre attori che si affidano alla forza della voce e della parola per concentrare lo sguardo del pubblico sul cuore del racconto.
A ottant’anni dalla pubblicazione del romanzo, questa riduzione per il palcoscenico ricorda che le libertà di pensiero e di espressione sono sempre minacciate.
Il regista Giovanni Battista Storti spiega:
Presentarne una scelta di brani è il nostro modo di ricordare il suo autore George Orwell (1903 – 1950), che qui raggiunge una vetta non eguagliata di quel genio satirico che solo può scaturire da un idealismo deluso.
Con pessimismo profetico, che anticipa l’utopia infernale di 1984, Orwell sembra spiare, assieme agli animali traditi e umiliati, il banchetto sguaiato e rissoso cui s’abbandonano, per sempre tra loro confusi, i vecchi e i nuovi padroni: dodici voci si alzavano furiose, e tutte erano simili.
Non c’era da chiedersi ora che cosa fosse successo al viso dei maiali. Le creature di fuori guardavano dal maiale all’uomo, dall’uomo al maiale e ancora dal maiale all’uomo, ma già era loro impossibile distinguere tra i due.