‘La fattoria degli animali’ al PACTA Salone

In scena a Milano dal 21 novembre al 4 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Apre al PACTA Salone a Milano la sezione della stagione ‘NewClassic’, dedicata ai grandi maestri, una importante coproduzione fra PACTA . dei Teatri e Teatro Alkaest: dopo il successo della stagione passata torna dal 21 novembre al 4 dicembre, ‘La fattoria degli animali’ da George Orwell per la regia di Giovanni Battista Storti, una favola distopica che fa riflettere su un diritto e su un principio spesso dato per scontato, la libertà di pensiero e di espressione sempre minacciata, anche nel proprio ambiente.

Apologo sul tradimento della rivoluzione, “favola” allegorica in cui la trasparenza dei riferimenti politici mai scade in didascalismo, ‘La fattoria degli animali’, 1944, è assurto a piccolo classico della letteratura del ‘900. Con pessimismo profetico, Orwell sembra spiare, assieme agli animali traditi e umiliati, il banchetto sguaiato e rissoso cui s’abbandonano i vecchi e i nuovi padroni.

In scena alcuni leggii disseminati sul palco, un’impalcatura centrale con una serie di altoparlanti e tre attori che si affidano alla forza della voce e della parola per concentrare lo sguardo del pubblico sul cuore del racconto.

A ottant’anni dalla pubblicazione del romanzo, questa riduzione per il palcoscenico ricorda che le libertà di pensiero e di espressione sono sempre minacciate.

Il regista Giovanni Battista Storti spiega: