La Fanfara dei Bersaglieri apre l’Expo della Napoli City Half Marathon

Il 22 febbraio Family Run&Friends con Boris Becker, il 23 la carica dei 7.000 iscritti alla mezza maratona

Le note del Canto degli Italiani della Fanfara dei Bersaglieri dell’Esercito Italiano hanno dato il via alla dodicesima edizione della Napoli City Half Marathon.

A tagliare il nastro dell’Expo allestito alla Mostra d’Oltremare la “padrona di casa”, il consigliere delegato della Mostra Maria Caputo ed il patron di Napoli Running Carlo Capalbo che ha portato quest’anno a Napoli 7mila atleti nella gara che partirà domenica alle ore 9:00 da viale Kennedy.

Le parole di Maria Caputo:

Siamo felici di ospitare anche la dodicesima edizione della Mezza Maratona di Napoli. Come sempre si respira un’aria molto positiva e di entusiasmo. Quest’anno abbiamo raggiunto un record di iscrizioni. Siamo felici di avere anche inaugurato questo bellissimo Expo nei nostri padiglioni. In bocca a lupo a tutti e speriamo di continuare questa bellissima collaborazione.

Carlo Capalbo aggiunge:

Abbiamo costruito negli anni un evento che possa soddisfare gli sportivi che vengono da tutte le parti del mondo. Vogliamo confermare i nostri record. Ma vogliamo anche regalare una giornata spensierata a grandi e bambini con la Family Run e le attività di beneficenza. Saranno tre giorni di gioia, di soddisfazioni e di successo per la nostra città.

Mentre sul palco si susseguono incontri e conferenze, domani sarà la volta alle ore 11:00 della Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale.

Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro.

L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni.

Alle 9:30 l’incontro con Boris Becker. L’ex numero uno del tennis mondiale e Academy Member della Fondazione Laureus Sport for Good Italia si ritaglierà anche un momento per parlare ai giovani e alle famiglie presenti, prima di cominciare la passeggiata.