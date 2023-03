‘La donna invisibile – Il debutto’ al Teatro Trastevere

In scena dal 10 al 12 marzo a Roma

Debutta in prima assoluta al Teatro Trastevere dal 10 al 12 marzo ‘La donna invisibile – Il debutto’ spettacolo scritto e interpretato da Eva Gaudenzi, con la regia di Emanuela Bolco.

Si racconta di un giorno straordinario nella vita senza sorprese di un’attrice qualunque, come ce ne sono tante. Superata la soglia dei 40 anni, Adelaide Scomparin si convince che è arrivato il momento di dare una svolta ad una carriera teatrale tutto sommato mediocre.

Così, decide di scrivere ed interpretare un monologo che sia soltanto suo.

Ripete a se stessa:

La gente se lo aspetta, è arrivato il momento di emergere… o almeno provarci.

Ma da dove iniziare? Cosa raccontare? A quale personaggio dare un corpo e una voce?

Nessun dubbio, scriverà uno spettacolo sulla Donna Invisibile dei Fantastici 4 ovvero la sua super eroina preferita, figura femminile potente e misteriosa distante anni luce da quelle sante vergini così vaghe ed eteree con cui era cresciuta fin dai tempi della scuola.

Ed eccola lì, la nostra attrice, che prova, scrive e improvvisa intorno al difficile tema dell’invisibilità. Frustrazione, senso di sconfitta, noia. Finché accade qualcosa di strano.

Quando fa per togliersi il costume di scena, la tutina stretta e nera della Donna Invisibile, ecco che, inaspettatamente, questa tutina sembra restarle appiccicata al corpo come una seconda pelle. Nonostante lei cerchi di liberarsene con tutte le sue forze, non viene via.

Questo evento misterioso e sovrannaturale farà di Adelaide una super eroina, per un giorno. La vedremo vagare per la città con indosso il costume dell’invisibilità, stordita e ancora incredula.

Ma dopo lo choc iniziale, decide di ribaltare la situazione: non più subire l’invisibilità ma usarla come mezzo per rinascere, osservando il mondo e le persone da una diversa prospettiva e aprire finalmente gli occhi.

Lo spettacolo è un continuo aprire e chiudere parentesi, in un fluire che porta lo spettatore a mettere insieme a poco a poco i pezzi di un puzzle. Una volta completato il quadro, la nostra eroina – attrice che nel mondo reale non trova il suo posto e non viene vista – avrà la sua rivincita.

Nell’arco di una sola incredibile giornata, Adelaide Scomparin si trasformerà nella Donna Invisibile e sarà allora che la vedremo chiaramente, in tutta la sua umanità, le sue debolezze e le sue mille sfaccettature.

Un lavoro giocato sul ritmo, dove azioni e parole si alternano attraverso i vari personaggi che animano la storia. Volutamente tutto è affidato all’attrice, come essere che agisce all’interno di uno spazio vuoto, con pochi elementi scenografici: una sedia, un baule, dei fumetti e una campanella.

Abbattendo la quarta parete, l’attrice trasporta il pubblico nei vari mondi, passando dal reale al surreale, dal quotidiano all’extra-quotidiano. Mettendo a disposizione la sua umanità e la sua ironia. Entra ed esce da tutto, a volte indossando una tunica da suora, altre il costume della supereroina.

L’accostamento di due mondi apparentemente così distanti fra loro – religioso da una parte e fumettistico dall’altra – ci ha permesso di indagare su atmosfere in costante bilico giocoso fra santità e superpoteri.

L’intento è anche quello di raccontare lo spaccato di vita di un’attrice, alle prese con un lavoro in cui non c’è mai di niente di certo, sempre in precario equilibrio fra sconfitta e realizzazione.

Disegno Luci Stefano Germani

Musiche originali Federica Clementi

Supervisione ai costumi Mara Gentile

Produzione Pane e Parole

Testo vincitore Premio Letterario V Municipio con mise en espace presso Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma.

Menzione d’onore al concorso Teatro in Cerca d’Autore 2021.

Orari spettacolo:

feriali ore 21:00, festivi ore 17:30

consigliata prenotazione

Biglietto: €15,00 compresa tessera associativa

Contatti: info@teatrotrastevere.it