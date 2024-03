‘La donna di pietra’ al Teatro Spazio 18b

In scena a Roma dal 7 al 17 marzo

Debutta in prima assoluta dal 7 al 17 marzo al Teatro Spazio 18b di Roma, ‘La donna di pietra’ spettacolo di Federico Malvaldi, interpretato da Veronica Rivolta.

In un mondo dominato dagli uomini, Camille Claudel emerge in tutto il suo splendore e talento. Artista straordinaria, capace di rivoluzionare il mondo dell’arte, fin da bambina affonda le mani nella terra e nel fango, imparando presto a dargli forma.

La scultura, per lei, è una vera e propria chiamata, un’ossessione a cui non può sottrarsi neppure quando la vita le si oppone in tutta la sua ferocia. Amante e musa di Auguste Rodin – con il quale ha una relazione tormentata e dolorosa – Camille porta avanti il suo lavoro nonostante il sistema estremamente oppositivo e maschilista, che riduce tutto il suo talento a un semplice riflesso del collega ben più famoso.

L’unica soluzione è l’emancipazione: la scultrice lotta con tutta se stessa per l’affermazione e il riconoscimento del proprio genio. Ma la sua libertà viene punita con la reclusione in manicomio per volontà della sua stessa famiglia.

Qui abbandona definitivamente la scultura: nei trent’anni successivi non produrrà più nulla. Continuerà però a scrivere, senza mai ricevere risposte, centinaia di lettere inascoltate meticolosamente raccolte e occultate dai familiari.

‘La donna di pietra’ dà voce all’anima burrascosa di una donna che è stata costretta a vivere una vita di sacrifici e soprusi ma che, nonostante le fatiche e i tormenti, è stata anche capace di donare al mondo uno spiraglio di meraviglia, quella di un’arte senza eguali, in grado di elevarsi tra i più grandi di sempre.

‘La donna di pietra’

di Federico Malvaldi

con Veronica Rivolta

regia di Sara Younes e Federico Malvaldi

luci di Federico Malvaldi

costume di Marta Montanelli

produzione Remuda Teatro

Orario spettacoli

dal giovedì al sabato ore 20:30

domenica ore 18:00

biglietto intero euro 18,00

biglietto ridotto euro 13,00

tessera associativa euro 2,00

Teatro Spazio 18b

via Rosa Raimondi Garibaldi 18b

00145 Roma – zona Garbatella

Prenotazione obbligatoria

Tel 06-92594210 WhatsApp 333-3305794