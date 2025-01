‘La donna della bomba atomica’ al Cinema Teatro Astra

Gabriella Greison in scena a Bellaria Igea-Marina (RN) il 10 gennaio

Lei è una rockstar della fisica: Gabriella Greison, fisica, scrittrice, e performer teatrale arriva al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina (RN) con ‘La donna della bomba atomica’, nuovo spettacolo teatrale da lei stessa interpretato e scritto, tratto dal suo nuovo romanzo omonimo, pubblicato con Mondadori.

Venerdì 10 gennaio, ore 21:00, prima data del nuovo anno della stagione del Cinema Teatro Astra, si annuncia uno spettacolo esplosivo in tutti i sensi. Per l’argomento, per il racconto – rivelazione alla sua base, per la carica, esplosiva appunto, della sua interprete e autrice.

Per la prima volta in scena, una storia inedita, il racconto di Los Alamos, del progetto Manhattan, di Oppenheimer e di Enrico Fermi, della costruzione della bomba atomica e delle successive analisi di coscienza, nelle parole di Leona Woods, la fisica più giovane assunta a lavorare al più grande evento scientifico della storia dell’umanità.

Chi sono io? Mi chiamo Leona Woods, ho fatto le stesse cose che faceva Enrico Fermi, ma con 19 anni di meno, e incinta.

La donna della bomba atomica si svela sul palcoscenico attraverso il racconto di Gabriella Greison. Un viaggio interiore, un lungo flusso di coscienza, vissuto in prima persona, ci consente di rivivere i momenti più elettrizzanti e i momenti più deliranti di questo mostruoso progetto. Fino ad arrivare ai giorni nostri, e alle conseguenze di tutto quello che è stato deciso e ideato in quegli anni.

Gabriella Greison, laureata in fisica nucleare, insegnante per diversi anni nei licei e all’École Polytechnique di Parigi ha creato un metodo di divulgazione della fisica tutto suo e oggi è tra i nomi più importanti della divulgazione scientifica italiana.

È autrice di libri quali ‘L’incredibile cena dei fisici quantistici’, ‘L’alfabeto dell’universo’, ‘Einstein forever’, ‘Ucciderò il gatto di Schrödinger’, e di monologhi teatrali che hanno portato la fisica, in particolare la fisica quantistica, e le storie di grandi scienziati e scienziate, da Einstein a Marie Curie, sui palcoscenici dei teatri italiani.

