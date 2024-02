‘La direttissima Milano – Napoli’ al Teatro Civico 14

In scena a Caserta il 10 e 11 febbraio

Da Sud a Nord: è un viaggio nella drammaturgia di metà ‘800, ‘La direttissima Milano – Napoli – Azione rapido comica in tre atti, otto quadri ed un’apoteosi’, spettacolo che sabato 10 febbraio, ore 20:00, debutta al Teatro Civico 14 di Caserta, portando in scena i testi di Eduardo Scarpetta ed Eduardo Ferravilla, rappresentanti di due grandi tradizioni teatrali.

Il lavoro realizzato da Teatri 35, scritto e interpretato da Gaetano Coccia e Davide Ferrari, è diretto da Francesco Ottavio De Santis; le scene, i costumi e il movimento scenico sono a cura di Antonella Parrella; musiche eseguite dal vivo da Davide Ferrari.

Replica domenica 11 febbraio ore 18:00.

Eduardo ed Edoardo, rispettivamente Scarpetta e Ferravilla, nascono a metà ‘800 a 800 km di distanza. Milano e Napoli, Napoli e Milano, due grandi tradizioni teatrali, due metropoli, due palcoscenici e due pubblici esigenti, stanchi delle vecchie farse e maschere della tradizione.

Nello spettacolo raccontiamo la loro amicizia, le loro collaborazioni e rimettiamo in scena frammenti di successi come La class di Asen, Na Santarella, Miseria e Nobiltà.

Info e prenotazioni a 0823-441399 oppure info@teatrocivico14.it.

Costo del biglietto 12 euro, intero; 10 euro, ridotto, per under 30 e over 65 acquistabili anche sul sito www.teatrocivico14.it.