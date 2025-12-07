La dieta per la donna dopo i 40 anni

Dopo i 40 le donne vanno incontro a una serie di cambiamenti legati alla riduzione dei livelli degli ormoni sessuali femminili e a oscillazioni della quota androgenica maschile.

L’effetto è così la riduzione della massa magra, cioè di muscoli e ossa, e, di conseguenza, l’aumento di quella grassa.

La diminuzione della massa muscolare causa il rallentamento del metabolismo, del 5% ogni 10 anni a partire dai 40, e questo fa sì che la quantità di calorie “bruciate” diminuisca, rendendo più facile ingrassare come spesso riferiscono le donne in età perimenopausale.

Le variazioni ormonali ed i picchi glicemici, inoltre, tendono a portare a maggiori accumuli di grasso su pancia, fianchi e glutei.

La prima strategia consiste nell’aumentare l’apporto di proteine magre, ridurre gli zuccheri e nel prevenire i picchi glicemici, nonché utilizzare una maggiore attività fisica moderata ma costante e quotidiana.

Più proteine magre da aggiungere in ogni pasto per mantenersi in forma

Per nutrire, tonificare e aumentare la muscolatura dopo i 40 anni, è importante consumare un alimento proteico in ogni pasto.

Il picco glicemico: esempio, a pranzo mangio 80gr di pasta bianca con salsa di pomodoro, gli zuccheri della pasta arriveranno rapidamente nel sangue, alzeranno la glicemia, provocando una maggior produzione di insulina e il rallentamento del metabolismo. Ciò perché il corpo percepisce un eccesso di zuccheri e cerca di metterli da parte sotto forma di grasso cosiddetto viscerale.

Parliamo di integrazione

I fitoestrogeni che si trovano in soia e derivati, come tofu e tempeh, trifoglio rosso, semi di lino, luppolo, sono utili perché contrastano la perdita di estrogeni tipica a partire dai quarant’anni.

Gli Omega3 del pesce, delle noci e dei semi di lino proteggono il cuore e il cervello, maggiormente esposti a rischi per via delle variazioni ormonali.

La vitamina A degli ortaggi di colore rosso – arancio, che rivitalizza il metabolismo cellulare, stimola la circolazione, protegge le ossa e migliora l’elasticità dei tessuti.

I bioflavonoidi, che si trovano in ribes, more, mirtilli, lamponi, rafforzano i capillari e contrastano l’accumulo di liquidi. Il calcio, la vitamina D e il magnesio, sono necessari per le ossa; il magnesio contrasta l’eccitabilità nervosa, i crampi, la riduzione del tono dell’umore in senso depressivo e sostiene la muscolatura tonificandola.

L’attività fisica di circa 40 minuti al giorno migliora l’umore, riduce lo stress, stimola il metabolismo e aiuta a bruciare più energia, che così non si trasformi in grasso.

Tra le attività più adatte segnaliamo quelle di tipo aerobico, quindi con aumento della frequenza cardiaca, da effettuare almeno tre volte a settimana con durata non inferiore a un’ora.