‘La diaspora delle Vele’: Napoli riabbraccia Scampia al Metropolitan

Proiettato il documentario di Francesca Comencini alla presenza del Sindaco Manfredi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Si è tenuta questo pomeriggio, presso il Cinema Metropolitan, la prima proiezione cittadina de ‘La diaspora delle Vele’, il documentario Sky original, prodotto da Cattleya, di Francesca Comencini che racconta il dolore, l’attesa e la speranza della comunità di Scampia dopo la tragedia della Vela Celeste del luglio 2024.

All’evento, che segue l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Roma dell’ottobre scorso, hanno preso parte il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica Laura Lieto, la regista Francesca Comencini e i rappresentanti del Comitato delle Vele.

Il film documenta con estrema sensibilità il frammentarsi di una comunità che, dopo l’evacuazione forzata di quasi 2000 persone, attende oggi di ricomporsi in una nuova dimensione abitativa e sociale. Il documentario è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

Durante l’incontro è stata annunciata la prima edizione del corso in produzione cinematografica ‘Nuovo Cinema 167’, realizzato in collaborazione tra Cattleya, Sky, Comune di Napoli e Comitato Vele di Scampia, che si terrà a Napoli a partire da maggio 2026.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Questo documentario non è solo una testimonianza artistica, ma un atto di dignità per una comunità che ha sofferto immensamente. Dal luglio 2024, il nostro impegno non è mai venuto meno: abbiamo trasformato il dolore per la tragedia della Vela Celeste in una spinta decisiva per la rigenerazione del quartiere. Vedere oggi queste storie sullo schermo ci ricorda che dietro ogni cantiere, dietro ogni abbattimento, ci sono vite umane che meritano rispetto e una casa sicura. La nostra sfida è restituire a Scampia il futuro che le è stato negato per troppo tempo.

Francesca Comencini:

Con questo documentario ho voluto restituire la parola agli abitanti delle Vele, passando dalla finzione di ‘Gomorra’ alla realtà di un popolo che, pur nell’emergenza della diaspora, manifesta un radicamento profondo e una dignità straordinaria. Il desiderio di tornare a Scampia non è solo nostalgia, ma la rivendicazione di un diritto all’appartenenza: in quel luogo si è costruita una ‘famiglia’ di vicinato che sconfigge la solitudine moderna, trasformando un dramma abitativo in una riflessione universale sul bisogno umano di comunità e identità.

La Vicesindaco e Assessora all’Urbanistica, Laura Lieto, ha sottolineato:

Il lavoro di Francesca Comencini ci restituisce la dimensione umana di quello che noi gestiamo quotidianamente come processo urbanistico. Mentre procediamo con gli abbattimenti delle Vele Gialla e Rossa e con la costruzione dei nuovi 163 alloggi, che saranno pronti già da questa estate, il film ci interroga sulla qualità dello spazio sociale. Stiamo costruendo non solo case, ma asili e centri civici, per garantire che la ‘diaspora’ raccontata nel documentario si trasformi in un ritorno definitivo in un quartiere finalmente integrato e funzionale.

Focus sulla Rigenerazione Urbana: lo stato dei cantieri

Il Comune di Napoli ha colto l’occasione per fare il punto sull’avanzamento del piano di rigenerazione, che ha subito una drastica accelerazione nell’ultimo anno:

• Sgomberi e Sistemazione: Da gennaio 2025 nessuna famiglia risiede più nelle Vele. Gli abitanti percepiscono il Contributo di Autonoma Sistemazione, CAS, in attesa dei nuovi alloggi.

• Abbattimenti: Completata la demolizione della Vela Gialla; sono attualmente in corso le operazioni per la Vela Rossa.

• Nuove Costruzioni: Entro l’estate 2026 saranno pronti i primi 5 edifici, 163 alloggi totali.

• Servizi Sociali: All’inizio del 2026 è partito il cantiere per il Civic Center e l’Asilo Nido, con fine lavori prevista entro l’anno.

• Vela Celeste: È in via di completamento il recupero dell’unica struttura che resterà in piedi, fatta eccezione per l’area ancora sotto sequestro giudiziario.