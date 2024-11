‘La Cura, visione di una nuova società’ a La Toscana delle donne

L’incontro con scrittrici, artiste, poetesse è in programma il 20 novembre presso l’Opera di Santa Maria del Fiore

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La cura, parola chiave in una società in cui sono evidenti la crescente disconnessione tra gli individui, l’erosione delle relazioni umane e il disinteresse per i più vulnerabili e i fragili.

Scrittrici, poetesse, musiciste, operatrici culturali si confrontano su ‘La Cura, visione di una nuova società’.

È questo il tema dell’incontro che si svolge mercoledì 20 novembre nell’ambito de La Toscana delle donne presso l’Opera di Santa Maria del Fiore,Sala Brunelleschi, piazza del Duomo, 9, organizzato dall’Associazione culturale La Nottola di Minerva nella rassegna ‘Animae loci – Itinerario letterario e artistico alla ricerca dei luoghi dell’anima’.

Al termine di un tour straordinario alle ore 17:00 del Museo dell’Opera del Duomo di Firenze, per chi si prenota su Eventbrite all’evento, ingresso ridotto a 5 euro, alle ore 18.00 inizia l’incontro.

Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Luchetti, Direttore generale dell’Opera di Santa Maria del Fiore e Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e ideatrice del Festival La Toscana delle donne, prenderà inizio la tavola rotonda con:

Paola Butali di Rondine Cittadella della Pace;

Laura Forti, autrice di ‘La figlia inutile’ edito da Guanda;

Beatrice Galluzzi, autrice di ‘Sangue cattivo. Anatomia di una punizione’ edito da Effequ;

Denata Ndreca, autrice di Fiori dei Balcani, edito da Besa editrice;

Lorenza Pieri, autrice di ‘Volevo un regno più grande. Niki de Saint Phalle’ edito da Electa;

Nicoletta Verna, autrice di ‘I giorni di vetro’ edito da Einaudi.

Le letture saranno a cura di Margherita Tiesi e ci sarà una performance vocale e musicale a cura di Letizia Fuochi.

Modera: Stefania Costa – Associazione Culturale La Nottola di Minerva

Per iscriversi cliccare qua: https://www.eventbrite.it/e/animae-loci-cura-visione-di-una-nuova-societa-tickets-1075508909099?aff=oddtdtcreator

L’altro evento dal titolo ‘Tempo, lavoro, libertà’ organizzato per La Toscana delle donne nell’ambito di ‘Animae Loci’, si svolgerà domenica 24 novembre alle ore 11:00 al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci a Prato.

Per iscriversi cliccare qua: https://www.eventbrite.it/e/animae-loci-tempo-lavoro-liberta-tickets-1075668827419?aff=oddtdtcreator