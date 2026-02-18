La cultura della maschera: dal Carnevale all’identità digitale

Anche quest’anno il Carnevale ha offerto lo spunto per riflettere sul concetto di maschera e sul suo legame con l’identità.

In un’epoca in cui uno schermo media gran parte delle relazioni sociali, il tema assume nuove sfumature: cambiano i contesti, ma resta intatta la tensione tra ciò che mostriamo e ciò che scegliamo di proteggere.

Nella tradizione antica, le maschere venivano utilizzate nei riti propiziatori o durante le celebrazioni legate al ciclo delle stagioni. Con il tempo, soprattutto in occasione del Carnevale, hanno assunto il significato di sospensione temporanea delle gerarchie sociali.

Per pochi giorni, attraverso il travestimento, si poteva uscire dal proprio ruolo e sperimentare una diversa posizione nel mondo. Il volto scompariva dietro un simbolo, lasciando spazio a una dimensione collettiva in cui le identità si mescolavano.

Arte, teatro e fotografia hanno continuato a interrogarsi su questa dinamica. Nella Commedia dell’Arte personaggi come Arlecchino o Pulcinella non erano semplici travestimenti, ma archetipi capaci di rappresentare caratteristiche universali.

Anche la letteratura ha affrontato il tema in modo profondo: in Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello mette in scena la frammentazione dell’identità, mostrando come ciascuno di noi indossi inconsapevolmente molteplici maschere sociali.

Il cinema ha ulteriormente amplificato questa riflessione. Basti pensare ai supereroi, figure che vivono una doppia identità – l’individuo comune e l’eroe mascherato – oppure a film come V per Vendetta, dove la maschera diventa simbolo collettivo e politico, capace di trasformarsi in segno di appartenenza e ribellione.

Il gioco rappresenta un altro spazio privilegiato in cui l’identità viene modulata. Nei passatempi con le carte, il controllo delle espressioni e della postura diventa parte integrante della strategia.

La celebre “faccia da poker” è una maschera invisibile, costruita per non tradire emozioni e intenzioni. Nella sua evoluzione contemporanea, il poker online ripropone questa dimensione psicologica in una forma nuova: l’assenza del contatto diretto sposta l’attenzione dai tratti del volto ai comportamenti e ai tempi di reazione.

In un tavolo virtuale, il modo in cui si gestiscono le puntate, la rapidità o l’esitazione nelle decisioni, la frequenza delle azioni diventano segnali interpretativi.

La maschera non è più materiale, ma comportamentale. Ogni scelta contribuisce a costruire un’immagine di sé, proprio come accade dietro un costume di Carnevale o sul palcoscenico teatrale.

Nel mondo digitale questo meccanismo si estende ulteriormente. Attraverso avatar, nickname e immagini di profilo costruiamo versioni di noi stessi che possono coincidere con la realtà oppure enfatizzarne solo alcune caratteristiche.

Anche nei videogiochi di ruolo o negli ambienti virtuali immersivi, l’identità diventa uno spazio di sperimentazione controllata.

Il filo che unisce il Carnevale, il teatro, il cinema e le dinamiche digitali è sempre lo stesso: la maschera non è soltanto un travestimento, ma uno strumento di esplorazione.

Permette di sperimentare linguaggi diversi, di proteggere la propria interiorità o di metterne in luce aspetti inattesi.

Più che nascondere, spesso rivela, offrendo la possibilità di guardare sé stessi e gli altri da una prospettiva differente.