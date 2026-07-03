La crudeltà non ha età

Rinvio a giudizio per i “pensionati bulli” che tormentano un’anziana disabile per un montascale

La Procura del Tribunale di Napoli Nord ha disposto il rinvio a giudizio per due anziani accusati di stalking aggravato dalla crudeltà ai danni di un’anziana donna disabile residente nello stesso condominio.

Il culmine delle tensioni risale a quattro anni fa, quando l’anziana disabile decide di installare un montascale a proprie spese per eliminare i sei scalini che la separano dalla libertà.

Il giorno del montaggio, uno dei due imputati blocca i lavori e aggredisce il figlio dell’anziana donna. Sotto shock per le urla e la violenza, la disabile accusa un malore.

Per riportare la calma e identificare gli aggressori si rende necessario l’intervento d’urgenza dei Carabinieri della stazione locale.

Secondo l’accusa, dopo la messa in funzione del montascale i due imputati si sarebbero alleati per tormentare la vicina.

Un vero e proprio esercizio di potere dittatoriale volto a negare il diritto alla mobilità, trasformando volutamente l’abitazione della signora in una prigione.

I filmati agli atti documentano condotte gravissime: dal blocco dei lavori ai ripetuti danneggiamenti per rendere l’impianto inutilizzabile, fino a veri e propri atti persecutori come lancio di oggetti e sputi contro l’abitazione, urina sul montascale, distacco della corrente e continue citofonate per destabilizzarne la salute psicofisica della povera portatrice di handicap.

Un piano diabolico, ordito da due imputati apparentemente insospettabili – i classici “Gremlin prima di mezzanotte” – che hanno usato “l’inconcepibile” per ribaltare la realtà.

Consapevoli che la verità fosse talmente mostruosa da sembrare un’allucinazione a gli occhi dell’opinione pubblica, si sono mossi nel perimetro del “troppo assurdo per essere vero”, certi che l’atrocità dei loro gesti avrebbe agito come un silenziatore sulla bocca delle vittime.

L’obiettivo era chiaro: isolare la donna disabile dal mondo esterno e distruggere, attraverso una subdola violenza indiretta, l’unico supporto del figlio che la accudisce con amore e sacrificio. Un attacco mirato e pianificato per privarla del suo solo scudo relazionale e assistenziale.

Per quattro anni hanno dovuto subire anche la gogna della diffamazione; la strategia del fango si è però scontrata con una verità che non si piega, non scende a compromessi e non si vende, i video hanno smascherato la recita dei due straordinari interpreti, mostrando al giudice i loro volti.

Il processo che inizierà potrebbe tuttavia allargarsi. In un condominio composto da tante unità, il clima di odio e terrore creato si presume che sia il frutto di una fitta rete di omertà e collaborazioni sottotraccia, sino al sospetto più inquietante di registi nell’ombra, anche a seguito delle recenti pressioni subite.

Giustizia è stata avviata e vista l’età degli imputati, nel caso di richiesta di risarcimento danni sul piano civile, i loro figli potrebbero ereditare, oltre all’argenteria di famiglia, il frutto del talento dei loro padri… giusto per non dimenticare mai di chi è il sangue che scorre nelle loro vene.