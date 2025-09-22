La Commissione invita a presentare contributi sul futuro del NEB

C’è tempo fino al 17 ottobre per esprimere il proprio parere sulla questione

Venerdì 19 settembre la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi su come rafforzare il nuovo Bauhaus europeo.

L’obiettivo del nuovo Bauhaus europeo è consentire alle comunità locali, sempre più colpite dalle sfide attuali come i cambiamenti climatici e la crisi degli alloggi, di guidare la transizione a un futuro sostenibile e inclusivo.

Sulla base dei riscontri ricevuti, la Commissione prevede di adottare una comunicazione e una proposta di raccomandazione del Consiglio nel dicembre 2025.

Varato dalla Presidente von der Leyen nel 2020, il nuovo Bauhaus europeo mira alla costruzione congiunta di edifici, spazi pubblici e quartieri belli, sostenibili e inclusivi e a riunire le persone in uno spirito di creatività e di comunità. A

distanza di cinque anni, il nuovo Bauhaus europeo è diventato un movimento vivace, sostenuto da una forte comunità di oltre 1 900 organizzazioni, che comprende architetti, designer, ricercatori, comunità locali e cittadini.

L’UE ha investito 740 milioni di € in circa 700 progetti in tutta Europa e nel resto del mondo, incluse iniziative per la ricostruzione dell’Ucraina.

Lo strumento del nuovo Bauhaus europeo 2025/2027 fornisce inoltre una solida base finanziaria per gli anni a venire per dare nuovo slancio ai quartieri grazie alla progettazione partecipativa e alla creazione congiunta.

L’invito a presentare contributi sarà aperto sul portale Di’ la tua fino al 17 ottobre.

Possono esprimere il proprio parere cittadini, professionisti, esperti e tutti gli interessati alla questione.