La Commissione avvia indagine sulla garanzia europea per l’infanzia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, la Commissione europea ha avviato un’indagine per ascoltare le opinioni di bambini e giovani sulla garanzia europea per l’infanzia.

L’iniziativa mira a fornire a tutti i bambini in Europa a rischio di povertà o di esclusione sociale l’accesso a servizi essenziali, tra cui l’educazione e la cura della prima infanzia, l’istruzione, la nutrizione, l’assistenza sanitaria e gli alloggi.

I risultati dell’indagine contribuiranno a individuare strategie efficaci, settori da migliorare e metodi per integrare meglio la voce dei minori nell’elaborazione delle politiche dell’UE.

L’indagine online resterà aperta per 7 settimane, fino all’8 dicembre 2025.

Essa sarà gestita attraverso la piattaforma dell’UE per la partecipazione dei minori e rientra nel più ampio impegno della Commissione a combattere la povertà e a sostenere l’inclusione sociale in tutta Europa.

I riscontri contribuiranno alla preparazione della prossima strategia di lotta alla povertà, che prevede una consultazione pubblica separata aperta fino al 24 ottobre.

