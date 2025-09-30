Home Territorio Estero La Commissione autorizza l’acquisizione di Versace da parte di Prada

L’operazione riguarda progettazione, produzione e distribuzione di beni di lusso

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Commissione europea a Roma.

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding S.r.l. (“Versace”) da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane.

L’operazione riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso.

La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta.

L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della DG Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi con il numero M.11995.

