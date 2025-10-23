La Commissaria Albuquerque visita l’Italia

Colloqui ad alto livello sull’Unione del risparmio e degli investimenti e sull’integrazione finanziaria

Maria Luís Albuquerque, Commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione del risparmio e degli investimenti, si reca questa settimana in Italia, dove resterà fino a domani.

La commissaria incontrerà alti dirigenti italiani, parti interessate del settore finanziario, società civile e studenti, a Milano e a Roma.

Ieri a Milano la commissaria ha partecipato a eventi presso l’Università Bocconi per discutere del ruolo dei mercati finanziari per il futuro dell’Europa.

Durante la sua visita a Roma, la Commissaria Albuquerque incontrerà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta.

Tra gli altri incontri di rilievo figurano i colloqui con Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle finanze, e con il Presidente della Commissione italiana delle società e dei mercati, CONSOB.

La Commissaria incontrerà inoltre i rappresentanti di varie parti interessate del settore finanziario e delle associazioni di categoria sia a Milano che a Roma, tra cui la principale associazione italiana delle imprese manifatturiere Confindustria, l’Associazione bancaria italiana ABI, la Borsa Italiana e l’Associazione italiana di gestori di attivi Assogestioni.

Al centro della visita vi è l’Unione del risparmio e degli investimenti, che mira a creare migliori opportunità finanziarie per i cittadini e le imprese rafforzando la capacità del nostro sistema finanziario di collegare i risparmi con gli investimenti produttivi.

Le discussioni si concentreranno sulle riforme necessarie per realizzare l’Unione, tra cui l’ulteriore sviluppo del settore delle pensioni integrative e la promozione dell’integrazione dei mercati.