La Collina Gentile, la prima-vera festa lungo pendici di Capodimonte

Ricco programma di iniziative dal 1° marzo al 1° aprile

Approfondimenti, passeggiate, visite teatralizzate per un laboratorio di un Museo del paesaggio.

Seppur l’attrazione principale della collina di Capodimonte, a Napoli, è il Museo di Capodimonte ed il suo Real Bosco, tutta la Collina è in realtà un vero e proprio triangolo della Cultura, i cui vertici sono dati dal Museo Archeologico, dall’Albergo dei Poveri con l’Orto Botanico e dalla Reggia con il Parco di Capodimonte.

All’interno e lungo il perimetro di questo triangolo chiamato dalle Associazioni del Territorio ‘La Collina Gentile’ emergono tanti punti di interesse storico – culturali.

Tale denominazione è il frutto di una visione scaturita da processi partecipativi attraverso la riscoperta degli itinerari legati alle scale e alla verticalità delle pendici della Collina Gentile di Capodimonte.

Hanno dichiarato Carmine Maturo e Sara Cucciolito, coordinatori dell’iniziativa:

La Collina Gentile – prima-vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni è una kermesse, patrocinata dal Comune di Napoli e dalla Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena che si ispira alla città a 15 minuti ed ha come obiettivo l’istituzione, dal basso, di un ‘Museo del Paesaggio’, con la richiesta e l’auspicio che i Musei del territorio non siano più solo luoghi della conservazione, contenitori di beni materiali da tramandare alle future generazioni, ma luoghi da cui far partire una serie di processi culturali di responsabilizzazione e partecipazione dei cittadini e riferimento strategico per la comunità.

Ha sottolineato l’Assessore al Turismo Teresa Armato:

I percorsi tracciati lungo le pendici della Collina di Capodimonte hanno molto da offrire rappresentano, infatti, itinerari d’arte e luoghi di antiche tradizioni, ma sono da scoprire e da apprezzare anche sotto l’aspetto paesaggistico e della sostenibilità ambientale. Percorrerli offrirà ai visitatori esperienza inedite e stimolanti e consentirà di distribuire più uniformemente la ricchezza del turismo su tutto il territorio che da Via Foria si estende fino a Capodimonte e ai suoi dintorni.

L’iniziativa parte con una tavola rotonda che si svolgerà il 1° marzo alle ore 16:30 presso la biblioteca dell’Istituto Caselli nel Real Bosco di Capodimonte, alla quale le associazioni hanno invitato tecnici ed istituzioni che, ognuno dal proprio punto di vista e competenza, tratteranno il territorio de La Collina Gentile.

Parteciperanno: Valter Luca De Bartolomeis – Dirigente scolastico Istituto ad indirizzo raro G. Caselli, On. Luciano Schifone – Consigliere del Ministro della Cultura, Luigi Carbone – Presidente Commissione Cultura Comune di Napoli, Fabio Greco – Presidente Municipalità 3 Stella San Carlo all’Arena, Leonardo di Mauro – docente di Storia della Città e del Paesaggio presso l’Università di Napoli Federico II, Vincenzo Russo – Architetto Urbanista, Francesco Schioppa – Ente Parco metropolitano delle colline di Napoli, Francesco Escalona – Architetto Territorialista, – Paola Silvi Presidente Legambiente Parco Letterario Vesuvio, Filomena Sardella – Coordinatrice Regionale ICOM Campania.

Successivamente, nei successivi 5 weekend, i luoghi e gli itinerari de ‘La Collina Gentile’ si animeranno con iniziative, passeggiate, trekking urbano, visite teatralizzate curate da 19 soggetti.

ha sottolineato il Presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone:

Si dice spesso che Napoli sia un ‘museo a cielo aperto’ ed è così. Un museo inteso sì come luogo per custodire ma anche per far rivivere, modernizzare, far conoscere e creare sempre nuovi spunti di dialogo e di visone. E allora ben vengano iniziative come queste della Collina Gentile che mirano a creare sempre nuovi spunti di fruizione e itinerari insoliti per promuovere la Napoli policentrica. E ben venga, ovviamente, il Museo del paesaggio, un luogo vivo e vivace che piacerà ai cittadini e ai visitatori che arriveranno in città.

L’iniziativa è gemellata con la settimana della sostenibilità a cura dell’Associazione Altrimondi.

Le Associazioni Aderenti

Amici del Real Bosco di Capodimonte APS

Gente Green/Lo Sguardo che Trasforma

Associazione Napoletana Beni Culturali

Associazione Semenza e Foresta cooperativa sociale

Locus Iste Luoghi e Memoria APS

Associazione Liberamente

Associazione Muna

Associazione Pachamama ODV in collaborazione con Roberto Vetromile di

Discovering Wild Plants e Candida Bevilacqua di Wild Ferment

Marinella Di Martino

Green Polis

Fiab Napoli Cicloverdi in collaborazione con Artexperience

APSIS Napoli

Associazione Ponti tra quartiere e Vallone APS in collaborazione con l’Associazione Passi & Note

Zena Rotundi

Programma