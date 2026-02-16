La Città Metropolitana di Napoli al Carnevale di Palma Campania

Cirillo: ‘Tra i più belli d’Italia, patrimonio immateriale nazionale’

La Città Metropolitana di Napoli rinnova il suo convinto sostegno al Carnevale di Palma Campania, una delle manifestazioni storiche più prestigiose del territorio e dell’intero panorama nazionale.

Alla Messinscena delle Quadriglie, celebratasi nella serata di ieri, ha preso parte il Vicesindaco Metropolitano, Giuseppe Cirillo, che, accolto dal Sindaco Nello Donnarumma, ha sottolineato il valore identitario e l’impatto culturale di un evento che affonda le radici in una tradizione plurisecolare.

Il Vicesindaco Cirillo, nel corso del suo saluto istituzionale al pubblico che ha seguito numerosissimo l’evento, ha affermato:

Il Carnevale di Palma Campania rappresenta il cuore pulsante di una comunità che ha saputo trasformare una festa popolare in una forma d’arte complessa e raffinata. Siamo di fronte a una parata di straordinaria bellezza, dove la cura meticolosa dei costumi, che sono straordinari, e le rappresentazioni sceniche si fondono in veri e propri musical a cielo aperto. La capacità di unire musica, teatro e artigianato eleva quest’evento tra i carnevali più belli e significativi d’Italia, che merita un posto nel patrimonio immateriale di tutta la nazione.

La Città Metropolitana di Napoli ha scelto di affiancare concretamente l’organizzazione, riconoscendo nel Carnevale un asset strategico per la promozione del turismo e la valorizzazione del patrimonio immateriale dell’area metropolitana.

Cirillo ha concluso:

Sostenere questa manifestazione significa investire in un’eccellenza che proietta la nostra cultura oltre i confini regionali. Il successo di queste giornate è il frutto di una sinergia preziosa tra le istituzioni, la Fondazione e il lavoro instancabile dei maestri e dei figuranti, a cui va il nostro più profondo ringraziamento per aver reso ancora una volta Palma Campania un palcoscenico di rilievo internazionale.

Tra gli ospiti della Messinscena il popolare attore e conduttore TV Paolo Ruffini.

Il programma prevede per questa sera il Passo; domani, giorno di Carnevale, sarà la volta del Canzoniere, con le esibizioni musicali di tutte le Quadriglie in vari punti della città, mercoledì ci sarà lo scrutinio e domenica le premiazioni delle Quadriglie che avranno ricevuto il maggior numero di voti.