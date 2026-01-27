‘La chiave dei sentimenti’: presentazione libro al Teatro Diana

Appuntamento il 31 gennaio gennaio nella sala partenopea

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 11:30, il foyer del Teatro Diana di Napoli ospiterà la presentazione del volume ‘La chiave dei sentimenti’, a cura di Valentina de Giovanni, un’opera corale che indaga il linguaggio emotivo e la complessità dei sentimenti attraverso contributi plurali e prospettive differenti.

Il libro, edito da Homo Scrivens , nasce come progetto condiviso che mette al centro il valore della parola e della scrittura come strumenti di esplorazione interiore. Un percorso che attraversa emozioni, relazioni e stati d’animo, restituendo al lettore una mappa sensibile del sentire umano.

All’incontro interverranno la curatrice Valentina de Giovanni, la Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Francesco Saverio Nitti’ di Portici Immacolata Iadicicco e l’editore Aldo Putignano, insieme a numerosi autori che hanno contribuito alla realizzazione del volume.

La presentazione sarà arricchita dalla partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni, il cui intervento sottolinea il valore letterario e umano del progetto.

La scelta del Teatro Diana, storica istituzione nel cuore del Vomero, conferma il dialogo tra letteratura e luoghi simbolo della vita culturale napoletana, rendendo l’evento un’occasione di confronto aperta tra autori, pubblico e operatori del settore.

‘La chiave dei sentimenti’, un laboratorio collettivo sulla forza educativa della parola

‘La chiave dei sentimenti’ è più di un libro: è un laboratorio collettivo in cui la scrittura diventa strumento educativo e sociale grazie all’impegno di ventitré autori: Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Brunella Caputo, Raffaele Cars, Rosalia Catapano, Dino Falconio, Francesco Galardo, Armando Guarino, Giuseppina Guida, Antonia La Torre, Giancarlo Marino, Valeria Papini, Barbara Perna, Giancarlo Piacci, Silvana Rinaldi, Martin Rua, Maria Rosaria Selo, Roberto Todisco, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, Licia Vetere, Letizia Vicidomini e Giancarlo Vitagliano.

L’introduzione di Valentina de Giovanni e la copertina d’autore di Francesca Strino aprono un percorso di riflessione che unisce generazioni e linguaggi, facendo dialogare autori, avvocati, studenti e lettori intorno a un obiettivo comune: ritrovare il valore educativo della parola.

Con la sensibilità narrativa di Maurizio de Giovanni e la coralità di ventitré autori, questo progetto trasforma la lettura in un’esperienza di ascolto, cura e consapevolezza.

Perché ogni sentimento è una chiave, e ogni parola una porta da aprire.

Il libro contiene, inoltre, un’intervista a Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale di AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, a cura di Ida Palisi, e tre saggi sull’arte di educare alle emozioni scritti da Anna Copertino, Fabrizio Manuel Sirignano e Stefania Tondo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.