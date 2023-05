La Cesport vince il derby per 8 – 3 e taglia fuori la Prota Giurleo

Il 20 maggio a Santa Maria Capua Vetere (CE) il match decisivo contro il Volturno

Vittoria nel derby della diciassettesima giornata per la Cesport che ha la meglio per 8 – 3 sulla Prota Giurleo e mantiene il primato con un punto di vantaggio sul Volturno, prossimo ed ultimo, nonché decisivo, avversario dei gialloblù sabato prossimo, 20 maggio, a Santa Maria Capua Vetere (CE).

Sul piano del gioco la Cesport ha giocato la meglio sull’avversario per tutti e quattro i tempi, tuttavia i partenopei ci hanno messo più del dovuto per chiudere la pratica ed avere la meglio sull’avversario, ma quello che contava era vincere a tutti i costi e la Cesport lo ha fatto.

Grande equilibrio nei primi sette minuti, le squadre si studiano, le difese prevalgono sugli attacchi, Abbate e Orbinato neutralizzano un rigore a testa, ma è il capitano della Cesport allo scadere a realizzare il file del vantaggio per i suoi.

Nella seconda frazione la Cesport produce tanto gioco, ma i legni colpiti, le parate di Abbate e i tanti errori sotto porta non permettono allla squadra di Gagliotta di scappare nel risultato, di contro la Prota Giurleo pareggia con l’uomo in più; 1 – 1 a metà gara.

Nel terzo tempo finalmente la Cesport riesce a prendere le distanze sull’avversario grazie alle reti con l’uomo in più di Dario Esposito e Femiano e alla giocata di Pasquariello per il 4 – 1 Cesport a sette minuti dal termine.

Palermo è l’ultimo a cadere dei suoi, tenendo vivo il match, Alessandro Esposito risponde colpo a colpo con una doppietta, Dario Esposito e la prima gioia nella squadra maggiore di Simone Liotti dai cinque metri chiudono il match, a vincere è la Cesport per 8 – 3.

Ad una partita dal termine la Cesport ha due risultati utili su tre per centrare un obiettivo quanto mai insperato ad inizio stagione: i nostri ragazzi non partiranno coi favori del pronostico ma siamo sicuri che faranno il possibile per giocarsela.

Cesport Italia – Prota Giurleo 8 – 3

(1 – 0; 0 – 1; 3 – 0; 4 – 2)

Cesport Italia: Orbinato, Di Maro, Pasquariello 1, Perrotta, Bouchè, Soprano, Corcione C., Esposito D. 2, Corcione R., Esposito A. 2, Liotti 1, Femiano 2, Capitella. All. Gagliotta

Prota Giurleo: Abbate, Ricci, Buccino, Baldazzi, De Chiara, Gargiulo, Santoro, Di Mauro, Iorio, Magliulo 1, Maglietta, Pessetti, Palermo 2. All. Palmentieri

Arbitro: Rovandi