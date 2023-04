La Cesport torna alla Scandone

I gialloblù ospitano la Napoli Nuoto per conservare il primato

Dopo quasi un mese, torna alla Scandone la Cesport Italia che sabato 22 aprile alle ore 17:00 ospiterà la Napoli Nuoto per la quattordicesima giornata di campionato.

A cinque partite dal termine i partenopei allenati da mister Gagliotta si trovano sorprendentemente al comando della graduatoria in compagnia del Volturno con due lunghezze di vantaggio sulla Prota Giurleo, situazione che si è verificata più volte nel corso della stagione dopo continui ribaltamenti di classifica, a testimonianza del fatto che sta diventando sempre più difficile stabilire delle gerarchie in un campionato dove ogni match è equilibrato e nessun risultato risulta scontato prima dell’ultima sirena.

Per la quinta giornata di ritorno i ragazzi di Gagliotta ospiteranno la Napoli Nuoto che al momento occupa il penultimo posto in graduatoria, ma che ha dimostrato per tutto il corso della stagione di poter giocare alla pari dell’avversario, come dimostrato all’andata contro la Cesport, nella sfida terminata con un amaro 8 – 8 per i gialloblù.

La Cesport ha dimostrato più volte di andare in difficoltà contro squadre ben organizzate, la Napoli Nuoto è una di quelle, per cui sabato sarà necessario, per ottenere i tre punti, limitare al massimo gli errori e soprattutto non sottovalutare l’avversario.

Avendo già superato le aspettative, la Cesport dovrà scendere in acqua senza avere per la testa nient’altro se non la voglia di disputare una buona partita e di fare suoi i tre punti.

Con giocatori di esperienza come Buonocore, Turiello e Rigo, tutti ex Cesport nel periodo della serie A2, servirà la massima attenzione per non cadere nella loro trappola come fatto all’andata.

Vedremo se sarà l’occasione per sbloccarsi tra le mura amiche della Scandone, avendo la Cesport ottenuto l’ultima vittoria l’ormai lontano 25 febbraio.