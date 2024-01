La Cesport si arrende ai Muri Antichi

A Catania la squadra di casa si aggiudica i tre punti vincendo 13 – 8

Prima sconfitta del 2024 per la Cesport Italia che cede l’intera posta in palio ai Muri Antichi che con grandi meriti hanno ragione sui gialloblù per 13 – 8; prima gara in cui la Cesport non è riuscita a tenere testa all’avversario.

A fine gara pesano il fattore campo, i tanti errori gialloblù, l’esperienza e le qualità dei Muri Antichi che rispettano il pronostico continuando la propria corsa ai piani alti della classifica.

Squadra di casa avanti dopo pochi secondi, la Cesport pareggia con Auletta grazie ad un cinque metri procurato da Bouchè, prima di un nuovo rigore trasformato dalla squadra di casa fischiato in maniera un po’ generosa dall’arbitro Acierno; squadra di casa che allunga fino al 5 – 1, trovando una Cesport impreparata nelle ripartenze avversarie, prime del gol di Dario Esposito per il 5 – 2 al termine dei primi otto minuti.

Ancora in ripartenza allungano i Muri Antichi, grazie anche alle parate del migliore in cambio Nicolosi, la Cesport soffre il pressing della squadra di casa, di Alessandro Esposito in superiorità numerica l’unico gol partenopeo coi Muri che conducono 7 – 3 al cambio campo; Cesport che deve fare a meno di Perrotta che dopo aver subito un colpo duro da un avversario reagisce ingenuamente venendo espulso dall’arbitro, attentissimo in questa circostanza.

A parti invertite Bouchè conquista un altro rigore, Auletta però si lascia ipnotizzare dal portierone locale, la partita continua sui ritmi alti per entrambe le squadre che vanno a bersaglio tre volte, con gol ospiti di Radice, Claudio e Roberto Corcione; Muri Antichi avanti per 10 – 6 ad otto minuti dal termine.

La Cesport prova a riaccendere il match ma i Muri Antichi amministrano costringendo gli avversari a rimanere a distanza incolmabile; termina 13 – 8 con gol partenopei di Radice e Alessandro Esposito.

Da segnalare il debutto in gialloblù di Simone Pratali e l’ottima prestazione tra i pali di Luca Capitella che ha dato il cambio ad Orbinato a metà gara.

I partenopei continuano ad occupare la nona piazza in classifica, ed ora diventa fondamentale battere l’Ortigia, sabato prossimo alla Scandone, per riprendere a fare punti salvezza.

Muri Antichi – Cesport 13 – 8

(5 – 2; 2 – 1; 3 – 3; 3 – 2)

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 2, Vecchiarini, Riolo 1, Lanto 1, Forzese 4, Reina, Marano, Belfiore 1, Muscuso 1, Basile 3, Vittoria, Emmi. All. Scebba

Cesport: Orbinato, Felicella, Pratali, Perrotta, Bouchè, Soprano, Corcione C. 1, Esposito D. 1, Auletta 1, Esposito A. 2, Corcione R. 1, Femiano, Capitella, Radice 2. All. Gagliotta

Arbitro: Acierno