La Cesport ribalta pronostico: battuta alla Scandone la Prota Giurleo

Gialloblù primi in classifica

Riceviamo e pubblichiamo.

Contro ogni previsione il big match del girone 7 della serie C va alla Cesport, che alla Scandone batte la Prota Giurleo per 7 – 6 scavalcando quest’ultima al comando della graduatoria.

Sicuramente a vantaggio della Cesport ha giocato la mancanza di pressione non avendo i gialloblù obblighi di risultato, a differenza degli avversari, oggi al gran completo con in acqua Antonio Maccioni, chiamato per looccasione, ex Canottieri Napoli con cui ha giocato in A1 e vinto diversi scudetti giovanili; la Cesport non si è lasciata tuttavia intimorire dallo spessore degli avversari giocando una buona partita, forse la migliora da inizio anno.

Dopo una fase di studio è Bouchè a sbloccare il match con un cinque metri guadagnato da Di Maro, Alessandro e Dario Esposito fissano il punteggio sul 3-0 Cesport dopo i primi sette minuti.

Nel secondo tempo la Prota accorcia, unica rete prima del cambio campo:

3 – 1 Cesport a metà gara.

A parti invertite la partita cambia, in poco tempo la Prota si porta in vantaggio, Femiano pareggia per il 4 – 4 a sette minuti dal termine; da segnalare il rigore neutralizzato da Lello Torti che permette ai suoi di mantenere il pareggio.

Nell’ultimo tempo Alessandro Esposito riporta in vantaggio la Cesport, la Prota non ci sta e pareggia i conti, la doppietta di Bouchè spiana la strada alla Cesport che nel finale subisce il gol del meno uno prima della parata decisiva di Orbinato che consegna i tre punti a la testa della classifica ai suoi compagni.

Oggi è doveroso fare i complimenti a tutti, mister e giocatori, per l’impegno e l’attaccamento alla squadra dimostrati.

Sabato prossimo alla Scandone arriverà il Volturno, terzo in classifica, che la Cesport affronterà con gli obiettivi di sempre: divertirsi e fare gruppo.

Prota Giurleo – Cesport Italia 6 – 7

(0 – 3; 1 – 0; 3 – 1; 2 – 3)

Prota Giurleo: Abbate, Ricci, Capolupo, Baldazzi, Sibilio, Gargiulo, Santoro, Anello 3, Maccioni, Magliulo 1, De Chiara, Travaglini 1, Palermo 1. All. Palmentieri

Cesport: Torti, Di Maro, Pasquariello, Perrotta, Bouchè 3, Soprano, Corcione C., Esposito D. 1, Corcione R., Esposito A. 2, Liotti, Femiano 1, Orbinato. All. Gagliotta

Arbitro: Barletta