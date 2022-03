La Cesport ospita l’Aquademia: gialloblù a caccia dei tre punti

Appuntamento il 26 marzo alla Scandone di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il pareggio rocambolesco contro il Basilicata, la Cesport Italia si prepara ad affrontare un nuovo avversario, l’Aquademia Velletri, in un match di vitale importanza per entrambe le squadre.

Ancora a caccia dei primi punti in campionato, il sette laziale è reduce da buone prestazioni che però non hanno fatto smuovere lo zero in classifica alla squadra di De Paolis; di contro una Cesport in crescita vuole tornare al successo che manca da due partite, e farlo in uno scontro diretto regalerebbe punti e stimolo importanti per i gialloblù.

Le statistiche parlano chiaro: eccezion fatta per la gara col Bari, la Cesport è sempre stata costretta a rimontare l’avversario, con parziali pesanti subiti nei primi otto minuti di gioco; Gagliotta e i suoi ragazzi stanno lavorando per correggere questo frangente per fornire una prestazione più continua ed evitare di rincorrere sempre l’avversario di turno.

Contro il Basilicata nel turno scorso i partenopei sono andati sotto addirittura di cinque gol per poi rimontare l’avversario nell’ultimo minuto: se da un lato la reazione è assolutamente da premiare, dall’altro regalare troppo vantaggio agli avversari potrebbe essere rischioso, specie in un match contro l’Aquademia dove una sconfitta riaprirebbe i giochi in coda alla graduatoria.

Dall’altra parte c’è da aspettarsi un’Aquademia che venderà cara la pelle per abbandonare l’ultimo posto in classifica che significa retrocessione diretta a fine campionato, attualmente occupato proprio dall’Aquademia in compartecipazione con il Bari.

Sette i punti a dividere le due squadre, entrambe vogliono la vittoria, c’è da attendersi un match all’ultimo respiro.

L’incontro tra Cesport Italia e Aquademia avrà inizio sabato 26 marzo alle ore 18:00 e sarà diretto dal signor Antonio Barra. Sarà possibile seguire il match in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.