La Cesport ospita il Circolo Nautico Salerno

Il 16 marzo la terza giornata di ritorno

Nella dodicesima giornata del campionato nazionale di pallanuoto serie B girone 4, la terza di ritorno, la Cesport Italia ospiterà sabato 16 marzo alle ore 18:00 il Circolo Nautico Salerno, fischio arbitrale affidato al signor Luciano Zappulla di Siracusa.

Entrambe le squadre, distanti tre punti in classifica col Salerno in zona playoff e i gialloblù a metà della graduatoria, sono a secco di vittorie nel girone di ritorno, avendo riportato un pareggio ed una sconfitta a testa nelle prime due partite.

La Cesport scenderà in acqua per gettarsi alle spalle i tanti errori commessi in questo inizio di girone di ritorno che hanno portato un solo punto in classifica, con le rivali che da dietro stanno guadagnando sempre più terreno.

Certo è che per aggiudicarsi i tre punti sabato, contro una squadra che punta in alto, anche la migliore Cesport potrebbe non bastare, motivo per cui sarà indispensabile giocare al meglio delle possibilità e recuperare quella ferocia soprattutto in attacco che ha permesso più volte alla Cesport di ribaltare il pronostico.

Nella gara d’andata, terminata con una sconfitta di misura per i partenopei, la squadra di Gagliotta sbagliò tre rigori giocando alla pari dell’avversario, da quella partita in poi la Cesport ha cambiato volto riuscendo a conquistare sedici punti in cui sono emerse tutte le qualità dei gialloblù.

Il Salerno resta sicuramente favorito ma la Cesport di certo proverà a giocare le proprie carte.

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.