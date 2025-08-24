La Cesport Italia riabbraccia Lello Torti

Riceviamo e pubblichiamo.

Secondo squillo di mercato per la Cesport Italia che si assicura le prestazioni di Lello Torti, di ritorno in gialloblù dopo due stagioni, portiere di livello assoluto che già in passato ha contribuito a regalare grandi gioie alla Cesport, tra cui la conquista dei playoff di serie B nel 2021 e la vittoria del campionato di serie C nel 2023.

Acquisto di spessore che porta qualità ed esperienza, senza dimenticare il suo eccezionale contributo all’interno dello spogliatoio, va a completare il reparto portieri con ancora una volta il compito di fare da chioccia a Luca Orbinato e Luca Capitella, cresciuti tantissimo nel corso degli anni grazie anche al ruolo di guida del loro compagno di reparto.

Voluto fortemente da mister Gagliotta, dalla società e non per ultimo dal gruppo storico che da tempo aspettava questo momento, come testimoniano le parole di Lello dopo l’accordo con la Cesport:

Ringrazio il Presidente Esposito per l’affetto e la stima, sempre ricambiati, per avermi dato nuovamente la possibilità di indossare la calottina della Cesport.

Quando sono andato via due anni fa, sapevo che sarebbe stato un arrivederci, per tutto questo tempo ho sempre ricevuto affetto e stima dai miei compagni, e ciò ha giocato un ruolo fondamentale nella mia scelta; torno con l’entusiasmo di sempre, pronto a mettermi nuovamente in gioco ed al servizio della Cesport, e per dimostrare che possiamo ribaltare ancora una volta i pronostici e disputare un buon campionato.