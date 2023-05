La Cesport Italia nella tana della Dream Team Salerno

Meno tre al termine della stagione

Riceviamo e pubblichiamo.

Archiviata la pratica Villani che ha permesso alla Cesport di rimanere al comando della classifica a tre giornate dal termine, i partenopei si apprestano ad affrontare un altro difficile test, quello di Pagani contro i padroni di casa della Dream Team Salerno, fischio d’inizio sabato 6 maggio ore 18:45 con diretta sulla pagina Facebook Cesport Italia.

La Cesport arriva a questo match dopo un mese d’aprile perfetto con quattro successo in altrettanti match, ma la sfida di sabato può essere tutta un’altra storia, contro una squadra che già all’andata ha messo in difficoltà i gialloblù.

Già contro il Villani i tanti errori per poco non hanno compromesso la gara degli uomini di Gagliotta; proprio il tecnico partenopeo ha messo in guardia i suoi circa la pericolosità dell’incontro.

Per vincere servirà la Cesport migliore, per mantenere il muso avanti rispetto a Prota Giurleo e Volturno prima degli scontri diretti per sperare poi in un finale di stagione che nemmeno lontanamente avremmo immaginato ad inizio stagione, ma questo la dice lunga sulla stagione dei ragazzi della Cesport.

Nel match d’andata, mattatore dell’incontro fu Dario Esposito con quattro reti e, stavolta, in caso di gol, il nostro vice capitano esulterà col pollice in bocca per festeggiare l’arrivo nella famiglia Cesport di Ginevra Esposito, sua primogenita, che in settimana ha regalato già una gioia immensa nell’ambiente.

C’è da aspettarsi un bel match, vedremo come si comporterà la Cesport in questa circostanza.