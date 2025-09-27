La Cesport Italia ha il suo mancino: preso Vincenzo Sciubba

Riceviamo e pubblichiamo.

Terzo annuncio di mercato per la Klimatica Cesport Italia che annuncia l’accordo per la prossima stagione con Vincenzo Sciubba, mancino classe 1992, reduce da una stagione in serie A2 con l’Ischia: si tratta di un gradito ritorno, avendo Vincenzo già indossato la calottina della Cesport nel 2015, nell’annata della prima storica qualificazione dei partenopei ai playoff per la serie A2.

Una soluzione in più in attacco per mister Gagliotta che potrà contare sull’esperto mancino per il nuovo campionato; queste le sue prime parole in gialloblù:

Ringrazio il Presidente Esposito per avermi dato nuovamente la possibilità di giocare per la Cesport, e mister Gagliotta per aver insistito fortemente affinché sposassi il progetto della società, torno con grande entusiasmo e voglia di fare bene e mettermi al servizio dei miei compagni.

Ricordo come se fosse ieri l’emozione di dieci anni fa, la piscina sempre piena e i primi playoff promozione, all’epoca eravamo un gruppo di ragazzi guidati da un paio di giocatori esperti di assoluto valore, oggi toccherà a me ed ai miei compagni di allora, Femiano e Dario Esposito, guidare i più giovani, la sfida mi entusiasma e mi spinge a mettermi in gioco per rivivere le stesse emozioni.

Sono a disposizione dell’allenatore nel ruolo di chioccia verso i più giovani e nel ritagliarmi il mio spazio nel rettangolo di gioco; non conosciamo ancora le avversarie ma sono certo che ci divertiremo.