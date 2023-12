La Cesport Italia completa la rosa

Dal Posillipo arrivano Alessandro Izzo, Matteo Sperandeo, Marco Martusciello ed i giovanissimi campioni d’Italia in carica under 16 Mario Auletta, Ciro Rinaldis e Ruben Radice

A due giorni dall’inizio del campionato, il Presidente Esposito definisce il roster a disposizione di mister Gagliotta con ben sei colpi in entrata che portano alla Cesport qualità, entusiasmo… e scudetti.

Stiamo parlando dei classe 2004 Alessandro Izzo, Matteo Sperandeo e Marco Martusciello, i primi due campioni d’Italia under 15 col Posillipo nel 2019, e dei giovanissimi 2007 in prestito alternativo dal circolo rossoverde Mario Auletta, Ciro Rinaldis e Ruben Radice, freschi campioni nazionali under 16, che la Cesport ha affrontato lo scorso anno nei derby contro la Rari Nantes Napoli con cui hanno ben figurato.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di profilazione clinico – motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Mirabella, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Un doveroso ringraziamento va ai vertici del Circolo Nautico Posillipo, in particolare al direttore sportivo Pino Porzio, per aver permesso il trasferimento dei ragazzi in gialloblù.

Esordisce così il centroboa Alessandro Izzo da giocatore della Cesport:

La società in questi anni si è distinta per i tanti risultati raggiunti, come ad esempio l’ultima promozione, giocare qui per me è uno stimolo; nonostante sia appena arrivato già mi trovo benissimo con tutti i compagni, spero di ripagare la fiducia della società e fare un bel campionato.

Da neopromossa non possiamo che puntare ad una rapida salvezza ma sono sicuro che scenderemo in acqua ogni partita per fare risultato.

Matteo Sperandeo si dichiara entusiasta della nuova esperienza e non vede l’ora di mettersi in gioco ed aiutare la squadra.

Tutta la voglia di ritornare a giocare di Marco Martusciello, giocatore universale, nelle sue parole:

Essendo stato fermo l’anno scorso per motivi personali, avevo voglia di mettermi in gioco nuovamente e di provare nuove sfide come il campionato di serie B; il gruppo è affiatato e spero di trovarmi bene. Nonostante siamo una neopromossa ce la metteremo tutta per vincere ogni partita e dare del filo da torcere a tutti.

Queste le prime dichiarazioni di Mario Auletta in gialloblù:

Ho accettato la Cesport per la voglia di crescere, giocare e fare una nuova esperienza in un campionato importante. Lo spogliatoio ha avuto un ruolo decisivo perché sono stato accolto dai miei compagni con grande entusiasmo. Spero di aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti.

Tutta la voglia di far bene nelle parole del marcatore Ciro Rinaldis:

La Cesport è una società importante, lo dimostrano i risultati raggiunti in questi anni. Ho tanta voglia di crescere, e mi aspetto di farlo sia per quanto riguarda la pallanuoto che la mia persona dal momento che ho la possibilità di confrontarmi con persone più grandi di me e con tanta esperienza. Conosco tanti ragazzi della squadra, sembra di stare in famiglia, e questo ci aiuterà sicuramente nei risultati; io spero di dare il mio contributo per aiutare i miei compagni.

Molto entusiasta della chiamata della Cesport anche il mancino Ruben Radice:

La voglia di crescere e l’accoglienza ricevuta mi hanno spinto a venire alla Cesport, mi ha colpito molto il clima che si respira qui; spero di ritagliarmi il mio spazio ed aiutare la squadra il più possibile. Nonostante siamo una neopromossa sono sicuro che possiamo giocarcela con tutte le altre.

Il Presidente Esposito, la dirigenza, l’allenatore e la Cesport Italia in ogni sua componente danno il benvenuto in gialloblù ad Alessandro, Matteo, Marco, Mario, Ciro e Ruben con l’auspicio di raggiungere insieme prestigioso risultati.