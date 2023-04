La Cesport Italia chiude aprile in trasferta contro il Circolo Villani

Si gareggia il 29 aprile alla piscina Villani di San Prisco (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Quattro partite al termine della stagione e situazione di classifica più incerta che mai: per la quindicesima giornata di campionato la Cesport Italia, attualmente capolista, fa visita al Circolo Villani presso la piscina Villani di San Prisco (CE), fischio d’inizio ore 17:30 del 29 aprile.

Dopo aver avuto la meglio nettamente sulla Napoli Nuoto ottenendo così il primo posto in solitaria, i partenopei saranno ospiti di quella che è la squadra più in forma del campionato, il Circolo Villani, con cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite, proprio gli ultimi due successi sono stati ottenuti dalla squadra allenata da Perfetto contro Prota Giurleo e Volturno, rivali della Cesport per il primo posto in graduatoria.

Stavolta toccherà ai gialloblù affrontare il Villani, che vuole continuare a stupire dopo aver fatto due bei favori ai napoletani; già al termine della partita contro la Napoli Nuoto, il capitano dei partenopei, Alessandro Femiano, ha messo i suoi compagni in guardia circa il valore del Villani e le difficoltà a cui la Cesport andrà incontro nell’affrontare una squadra in forte crescita in un impianto che poco si addice alle caratteristiche dei gialloblù.

Per l’ultima e decisiva fase di campionato, occorrerà sbagliare il meno possibile per arrivare davanti a tutti; la Cesport dal canto suo già sa di aver superato ogni aspettativa, per cui scenderà in acqua senza pressione come fatto contro la Napoli Nuoto, poi i conti si faranno alla fine, nel frattempo l’unico pensiero dei gialloblù dovrà essere quello di limitare il Villani e dimostrare, a meno di un mese dalla fine del campionato, di aver fatto importanti passi in avanti rispetto ad inizio stagione.

Contro un Villani ancora imbattuto nel girone di ritorno e col vantaggio di giocare nel proprio fortino di casa, servirà la partita perfetta per tornare da San Prisco coi tre punti, vedremo se anche stavolta la Cesport riuscirà ad avere la meglio.