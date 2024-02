La Cesport Italia affronta il Nuoto 2000

Penultimo turno del girone d’andata

Secondo derby di fila per la Cesport Italia, che, sabato 10 febbraio alle 16:30, affronterà il Nuoto 2000 per l’ottava giornata di campionato, a dirigere l’incontro il signor Alessandro Carrer.

Le due squadre sono divise attualmente da un punto in classifica con la Cesport che dopo un avvio difficile in termini di risultati, ha dato col 2024 una nuova svolta alla propria stagione ottenendo tre vittorie in quattro partite che hanno consentito ai ragazzi di mister Gagliotta di raggiungere il quinto posto in graduatoria in compartecipazione con Lions e Basilicata ed una lunghezza avanti rispetto ai prossimi rivali, che attualmente occupano la zona play out; quattro squadre in un punto quando siamo quasi a metà campionato.

Il prossimo derby consentirà di fare un primo bilancio di questo girone d’andata per la Cesport, che vincendo metterebbe matematicamente dietro il Nuoto 2000 prima del giro di boa, mentre una sconfitta risucchierebbe di fatto nuovamente i gialloblù nelle zone pericolose della classifica, giocando la Cesport l’ultimo turno d’andata a Messina contro l’UniMe.

C’è da dire che anche stavolta il pronostico non gioca a favore della Cesport, avendo il Nuoto 2000 una squadra attrezzata per il salto di categoria, che non può più sbagliare partite come questa se non vuole perdere il treno della zona playoff; il valore della rosa di mister Scognamiglio si evince dalle convincenti vittorie ottenute alla Scandone contro la nuova capolista Circolo Salerno e di recente contro la vecchia battistrada, proprio l’UniMe.

La Cesport come sempre proverà a giocare le proprie carte, sperando di riuscire a strappare un risultato positivo come ottenuto nella prova convincente contro i Lions che ha rafforzato maggiormente il morale nello spogliatoio e dimostrato quanto il lavoro della società in fase di allestimento della rosa sia stato fondamentale per la crescita della squadra.

Un altro derby, basta vedere com’è finito quello della settimana scorsa per capire che ci aspetta una partita ricca di emozioni; buon divertimento e che vinca il migliore!

Il match sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.