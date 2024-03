La Cesport dura metà gara: il San Mauro si aggiudica il derby

La partita termina per 8 – 7

Riceviamo e pubblichiamo.

Seconda sconfitta di fila per la Cesport Italia che sciupa clamorosamente l’opportunità per uscire dalla crisi di risultati e allontanarsi dalla zona salvezza: al termine di una partita dai due volti è il San Mauro a vincere con grande merito il derby quando tutto sembrava in discesa per i gialloblù.

Avvio di gara che sorride alla Cesport, a bersaglio con Auletta e Perrotta con l’uomo in più, lo stesso Perrotta guadagna e realizza il rigore del 3 – 0 che chiude i primi otto minuti.

Non cambia il copione nella seconda frazione, la Cesport gioca una grande partita in difesa, merito anche del nostro portierone Luca Orbinato sugli scudi, Auletta e Bouchè siglano le reti del 5 – 0 a metà gara.

A parti invertite cambia completamente la partita, il muro della Cesport cade, a poco a poco il San Mauro con testa e cuore recupera tutto lo svantaggio iniziale, Felicella e Auletta per la Cesport vanno a bersaglio tentando di respingere il tentativo di rimonta locale ma ad otto minuti dal termine il risultato è sul 7 – 7.

Nell’ultimo periodo i gialloblù giocano con la paura addosso, l’arbitro Rotondano fischia tantissimi falli in attacco ai danni della Cesport, il San Mauro ne approfitta per siglare la rete che vale i tre punti.

È una sconfitta per fa male sia per la situazione di classifica, che ora diventa difficile, che per come è maturata.

La sosta di Pasqua sicuramente arriva nel momento più opportuno, per recuperare le energie fisiche e mentali per chiudere il campionato.

La società ringrazia Immobiliare Andromeda, lo Studio legale Piezzi e associati, la farmacia Cannone, il club specializzato in test di prolifazione clinico-motorio Palepoli, il leader nella vendita di accessori informatici Xtreme, l’azienda ortopedica Ortocenter, la società di software e sistemi Synclab e la casa di risposo Terrazza Maribella, la pizzeria Da Michele in the World, l’azienda ProgettiLab Consulting e Percuoco Assicurazioni, nostri sponsor che sosterranno la nostra causa in questa stagione.

Con la speranza di ritrovarsi, la Cesport tornerà in acqua sabato 6 aprile contro la capolista Muri Antichi

San Mauro – Cesport Italia 8 – 7

(0 – 3; 0 – 2; 7 – 2; 1 – 0)

San Mauro: Vettor, Sarnataro, D’Agostino, Dell’Atti, Mele 2, Esposito, Iaccarino, Russo 2, Andrè 2, Selcia 1, D’Avanzo 1, Ventura, Balzamo, De Martino. All. Andrè

Cesport: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Perrotta 2, Bouchè 1, Soprano, Corcione C., Esposito D., Auletta 3, Esposito A., Pratali, Corcione R., Sanna, Radice. All. Gagliotta

Arbitro: Rotondano