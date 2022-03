La Cesport dilaga alla Scandone: contro l’Aquademia termina 15 – 5

Al momento la Cesport Italia è quarta in classifica

Altri tre punti in cassaforte per la Cesport Italia che alla Scandone ha la meglio sull’Aquademia per 15 – 5: avversari che restano in partita per metà gara, poi i gialloblù dilagano grazie ad una buona prova del collettivo con capitan Femiano sugli scudi, autore di ben sette reti.

Tre punti che consegnano momentaneamente alla Cesport il quarto posto in classifica, nell’attesa dei recuperi delle altre squadre, a più quattro sull’ottavo posto.

Nel giro di quaranta secondi i partenopei si portano sul 2 – 0 grazie alle reti dei fratelli Dario e Alessandro Esposito, l’Aquademia fa vedere un bel gioco e pareggia i conti ma la conclusione fulminea di Camillo Angelone manda la Cesport sul 3 – 2 al termine dei primi otto minuti.

Nel secondo quarto sale in cattedra il capitano che realizza due reti, con in mezzo un grande gesto tecnico di Bouchè, l’Aquademia non ci sta riportandosi sul meno due, ma ancora Femiano allunga per i gialloblù sul 7 – 4.

È a parti invertite che la Cesport piazza l’allungo decisivo rifilando un parziale di 4-0 con Angelone, Femiano, Bouchè ed Alessandro Esposito.

Nell’ultimo quarto Gagliotta manda in acqua Capitella che festeggia il compleanno con una prestazione all’altezza del suo compagno di reparto Lello Torti, un solo gol subito ad inizio frazione e tante parate decisive col risultato ormai acquisito; tre reti di Femiano, che ci mette talento, esperienza e cattiveria e Camillo Angelone per la sua tripletta personale fissano il punteggio sul 15 – 5.

Esulta mister Gagliotta a fine partita che guadagna terreno prezioso in chiave salvezza; i suoi ragazzi sfoderano una prestazione solida dimostrando maturità e cattiveria, prima della mission impossible di sabato prossimo quando alle 15:00 i gialloblù saranno impegnati nel derby con l’Ischia.

Bene così, un altro tassello importante verso la meta; il prossimo avversario non è di certo un bel cliente ma cercheremo di non sfigurare.

Cesport Italia – Aquademia 15 – 5

3 – 2; 4 – 2; 4 – 0; 4 – 1

Cesport Italia: Torti, Scamardella, Di Peso, Perrotta, Bouchè 2, Esposito A. 2, Corcione, Esposito D. 1, Angelone 3, Femiano 7, Minervino, Forcelli, Capitella. All. Gagliotta

Aquademia: Candidi, Gasbarra, De Stasio 1, Proietti, Ferracci, Carosi 1, Abbafati, Moscariello, Raffaeli, Caprara 1, Gallo, Del Signore 2, Misso. All. De Paolis

Arbitro: Barra