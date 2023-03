La Cesport chiude il girone d’andata alla Scandone contro il Volturno

Il match è in programma l’11 marzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo aver battuto la Prota Giurleo nello scontro diretto che ha portato la Cesport al comando della graduatoria, i gialloblù si apprestano ad affrontare un altro avversario di qualità, il Volturno, terzo in classifica a meno tre, che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per puntare in alto.

Forti del fattore campo che ha premiato la Cesport sette volte su sette, i partenopei sono a caccia del nono risultato utile consecutivo, con un bottino fin qui di sei vittorie e due pareggi per un totale di venti punti su ventiquattro disponibili che nessuno si aspettava ad inizio stagione.

Nonostante l’entusiasmo, il primato e l’imbattibilità, mister Gagliotta ha chiesto ai suoi ragazzi di non lasciarsi distrarre dalla classifica per non perdere di vista i veri obiettivi della Cesport, quali la crescita del gruppo e dei propri giovani, sempre più protagonisti con la prima squadra.

Ad affrontare la Cesport alla Scandone sabato arriverà un Volturno in salute ed affamato di punti, che due settimane fa proprio alla Scandone ha avuto la meglio sulla Prota Giurleo, battuto solo dalla Napoli Nuoto in questa prima fase del campionato.

I ragazzi di mister Occhiello non hanno più motivo di nascondersi, e torneranno di certo in terra napoletana per tentare l’assalto al primo posto.

Vedremo se stavolta la Cesport riuscirà ad essere all’altezza della situazione.

Il match tra Cesport Italia e Volturno avrà inizio sabato 11 marzo alle 16:30; sarà possibile seguire l’incontro in diretta sulla pagina Facebook Videoplay.