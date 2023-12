La Cesport chiude il 2023 alla Vitale contro il Circolo Nautico Salerno

La gara è in programma il 16 dicembre a Salerno

Ultima gara dell’anno solare per la Cesport Italia, che sabato 16 dicembre 16:00 alle 18:30 chiuderà il 2023 a Salerno contro il Circolo Nautico, arbitro dell’incontro il signor Alessio Musio con diretta streaming sulla pagina Facebook Cesport Italia.

Partita proibitiva, sulla carta, per i partenopei, dal momento che la formazione salernitana rappresenta una delle squadra maggiormente candidate alle piazze d’onore, che, dopo aver sconfitto i Lions nel match d’esordio proprio alla Vitale, vuole riscattare lo stop nel turno scorso subito contro il Nuoto 2000 alla Scandone.

Purtroppo, o per fortuna, gli avversari della Cesport quest’anno sono tutti di grande spessore, ragione per cui ai ragazzi è richiesto un sacrificio maggiore sia durante la settimana negli allenamenti che in partita, quantomeno per cercare di difendere la categoria; la squadra di Gagliotta dovrà ripartire sicuramente dalla seconda metà gara contro il Basilicata se vuole cercare di ribaltare il pronostico e portare a casa un risultato positivo.

Quel che è certo è che i gialloblù scenderanno in acqua a Salerno con nulla da perdere e ben consapevoli che non sono queste le partite da vincere; di contro ci si aspetta passi in avanti nel gioco e nella gestione della partita da parte di Femiano e compagni.

